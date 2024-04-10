Движения ряда поездов возобновлено после обрушения моста в Вязьме

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Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что движение поездов между Москвой и Минском возобновилось после обрушения моста через Вязьму, сообщается в Telegram-канале главы региона.
Анохин добавил, что восстановительные работы еще на двух линиях практически завершены.
Ранее, 8 апреля, в Вязьме обрушился автомобильный виадук вместе с автомобилем. Пролет рухнул на железную дорогу. На ликвидацию последствий ЧП было направлено 455 человек и 55 единиц техники.
После обрушения путепровода прокурор Смоленской области Сергей Карапетян лично возглавил расследование уголовного дела, возбужденного по факту аварии.
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«В самое ближайшее время железнодорожное сообщение будет полностью возобновлено», – обещал он.
Ранее, 8 апреля, в Вязьме обрушился автомобильный виадук вместе с автомобилем. Пролет рухнул на железную дорогу. На ликвидацию последствий ЧП было направлено 455 человек и 55 единиц техники.
После обрушения путепровода прокурор Смоленской области Сергей Карапетян лично возглавил расследование уголовного дела, возбужденного по факту аварии.
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Александр Климов