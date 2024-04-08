Обрушившийся в Вязьме мост не будут восстанавливать

Фото: РИА Новости / МЧС РФ
Обрушившийся мост в Вязьме Смоленской области планируют полностью разобрать и построить на его месте новый. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в Тлееграм-канале. Он отметил, что 6 из 7 пролетов путепровода рухнули.
«Завтра определяем цену восстановительных работ, приступим к демонтажу. По сути нужно новый готовить проект, потому что этот мост уже восстанавливать никакого не имеет смысла», — сказал Анохин.Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, 7 апреля, когда по нему проезжали два автомобиля. В результате обрушения погибла женщина, ещё 6 человек пострадали.
Губернатор Смоленской области взял под собственный контроль происшествие. В СКР по региону было возбуждено уголовное дело по факту обрушения моста. Прокуратура назначила проверку.
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