При обрушении моста в Вязьме погибла женщина, пострадали шесть человек

Фото: РИА Новости/МЧС РФ
В Вязьме Смоленской области обрушился мост, в это время по нему проезжали два автомобиля. Погибла женщина, ещё шесть человек пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по региону.
«В 16:32 по системе 112 поступило сообщение об обрушении Панинского путепровода в городе Вязьма. По предварительной информации, на момент обрушения на мосту находилось два автомобиля (легковой и грузовой – ред.)», — говорится в сообщении агентства.
При этом уточняется, что оба автомобиля рухнули вниз. Женщина из легкового автомобиля погибла, еще один мужчина находится в тяжёлом состоянии. Всего пострадали шесть человек, пятеро из них находятся в больнице.
Также в региональном министерстве ЖКХ, энергетики и тарифной политики сообщили, что рухнувший мост повредил газопровод. Из-за этого без газа осталось порядка девяти тысяч местных жителей.
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Элина Позднякова