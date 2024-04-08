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При обрушении моста в Вязьме погибла женщина, пострадали шесть человек

08 апреля 2024, 21:13
Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

В Вязьме Смоленской области обрушился мост, в это время по нему проезжали два автомобиля. Погибла женщина, ещё шесть человек пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по региону.
«В 16:32 по системе 112 поступило сообщение об обрушении Панинского путепровода в городе Вязьма. По предварительной информации, на момент обрушения на мосту находилось два автомобиля (легковой и грузовой – ред.)», — говорится в сообщении агентства.

При этом уточняется, что оба автомобиля рухнули вниз. Женщина из легкового автомобиля погибла, еще один мужчина находится в тяжёлом состоянии. Всего пострадали шесть человек, пятеро из них находятся в больнице.



Также в региональном министерстве ЖКХ, энергетики и тарифной политики сообщили, что рухнувший мост повредил газопровод. Из-за этого без газа осталось порядка девяти тысяч местных жителей.

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Силовики задержали ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»
RT: задержан ответственный за пожарную безопасность в «Крокус сити холле»
08 апреля 2024, 20:43

Фото: iStock/ronstik

Силовики задержали ответственного за пожарную безопасность в «Крокус сити холле».
Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Кроме того, задержали и инженера по обслуживанию систем противопожарной защиты ТЦ.

Ранее в полиции сообщали, что ответственный за пожарную безопасность в «Крокусе» был допрошен в рамках следственных действий в связи с терактом, во время которого террористы подожгли концертный зал. Тогда сообщалось, что допрос связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены вТЦ.

При этом 23 марта генеральный прокурор опроверг сообщения о том, что в «Крокусе» не проводились проверки противопожарной и эксплуатационной безопасности.

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Суд заочно арестовал Тбилисского по обвинению в занятии высшего положения в ОПГ
08 апреля 2024, 19:22

Фото: iStock/Zolnierek

Тверской суд Москвы заочно арестовал криминального авторитета Тэко Тбилисского (Якова Измайлова) по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
Как только Измайлов будет экстрадирован в РФ, его сразу же заключат под стражу. В настоящее время он объявлен в международный розыск.

За занятие высшего положения в преступной иерархии криминальному авторитету грозит тюремный срок от восьми до пятнадцати лет. Напомним, в 2015 году Измайлова задержали в Москве с героином, после его приговорили к реальному сроку, отсидев который, он сменил имя с Теймураза Фарояна и Якова Измайлова.

Ранее сообщалось, что вор в законе Борис Петров, известный в криминальном мире как Апакела из сухумского клана, скончался в пензенской колонии.

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Полиция нагрянула в челябинскую школу, в которой педагог снимал видео в туалете
08 апреля 2024, 18:10

Фото: iStock/Miriam Arbilla Delgado

Правоохранители приехали с проверкой в челябинскую школу, в которой педагог оставил телефон в женском туалете, об этом сообщает URA.RU со ссылкой пресс-службу ГУ МВД по региону.
Напомним, ранее в школе, в челябинском селе Миасское, старшеклассницы обнаружили в туалете телефон. Устройство было спрятано за потолочной плиткой.

Позже выяснилось, что телефон туда поместил педагог, чтобы выявить курящих в туалете школьников.

«Провели работу с руководство школы в целях установления объективной картины произошедшего. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия решения», — сообщили изданию представители правоохранительных органов.

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#челябинск
#школа
#телефон
#мвд
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Директор компании, строившей дамбу в Орске, указал на истинных виновников прорыва
Директор компании, строившей дамбу в Орске, обвинил в прорыве сооружения мышей
08 апреля 2024, 17:50

Фото: iStock/kozorog

Директор компании «Спецстрой», которая занималась строительством дамбы в Орске, Сергей Комаров обвинил в прорыве сооружения грызунов. Такое заявление он сделал в эфире «Первого канала».
Он пояснил, что изначально рассматривалось две версии происшествия – человеческий фактор и мышиные норы. При этом основной является именно вторая версия.

«Грызуны могли эту дамбу проточить, и этой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу», — заявил Комаров.

Напомним, в четверг, четвёртого апреля, в Оренбургской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. На следующий день в Орске прорвало дамбу из-за роста уровня воды в реке Урал.

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#песков
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Два человека пострадали при обрушении Панинского моста в Смоленской области
Появились кадры разрушенного Панинского моста в Смоленской области
08 апреля 2024, 17:34

Фото: iStock/Sergey Pakulin

Два человека получили ранения при обрушении Панинского моста в Смоленской области, кадры случившегося публикует Telegram-канал SHOT.
Напомним, ранее в МЧС сообщили, что в городе Вязьме Смоленской области рухнул путепровод.
Как пишет SHOT, в момент обрушения Панинского моста на нём находились легковой автомобиль и грузовик. Водители обоих транспортных средств получили ранения, однако, степень тяжести их травм пока что не уточняется.

Мост расположен в районе местного кожевенного завода. Он соединяет центр Вязьмы с микрорайонами Московский и Юбилейный. По нему водители едут в сторону Калужской области.

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#мост
#автомобили
#железная дорога
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В Москве задержали сотрудников института русского языка за организацию незаконной миграции
В Москве задержали пятерых человек за организацию незаконной миграции
08 апреля 2024, 17:26

Фрир: iStock/Rawf8

В Москве задержали пятерых человек, среди которых оказались и сотрудники института имени Пушкина, которые выдавали незаконные сертификаты мигрантам о знании русского языка для получения вида на жительство. Об этом говорится в официальном Telegram-канале СК РФ.
Следствие установило, что 11 декабря прошлого года группа лиц, в том числе сотрудники ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина» незаконно выдавали мигрантам сертификаты, подтверждающие знание русского языка, чтобы они могли получить вид на жительство.

«При этом подавляющая часть иностранцев, получивших сертификаты, фактически такими знаниями не обладала. Указанные преступные действия способствовали оформлению вида на жительство на территории Московского региона», — уточняется в сообщении.

Следователи установили людей, причастных к этому преступлению. После чего пятерых подозреваемых задержали полицейские. В ходе обысков у них обнаружили документы, доказывающие их причастность.

Сейчас сотрудники СК РФ выявляют все обстоятельства преступной деятельности и устанавливают соучастников.

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Симоньян: Украинцы хотели сорвать показ российского докфильма про Донбасс в Риме
08 апреля 2024, 16:39

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Украинские неонацисты попытались сорвать премьерный показ российского документального фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра», который состоялся в Риме. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
По её словам, украинские активисты собрались у входа в кинотеатр с плакатами и выкрикивали соответствующие лозунги. Несмотря на это в зале собралось множество итальянцев, которые искренне хотели узнать подробности об обстановке на Донбассе, «майдане» и причинах начала российской спецоперации.

Режиссер фильма Татьяна Борщ выступила перед зрителями по видеосвязи. Картину показали в ЕС впервые. Показы также планируются ещё в трёх городах Италии.

«Мы таких докфильмов еще много снимем, поберегите глотки», — заключила Симоньян.

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Заслуженный спасатель России Щетинин рассказал, как обезопасить семью при наводнении
08 апреля 2024, 16:24

Фото: Istockphoto / Bilanol

Люди, живущие в местах, где каждый сезон происходит половодье, понимают, что, как только придёт весна, неминуемо наступит подтопление. Первое, что нужно сделать главе семьи, – с наступлением тепла повторить с домочадцами план действий на случай подъёма воды.
Об этом заявил «Радио 1» заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московкой области Сергей Щетинин.

«Желательно даже написать это на бумаге – просто сесть за стол в один из вечеров за ужином и записать, что вы будете делать, что с собой возьмёте, какие медикаменты, какой запас продуктов, какую одежду, что возьмёт ваш сын, дочка, бабушка и так далее. Нужно определить, какую мебель и технику поднять на второй этаж», – сказал собеседник «Радио 1».
Главное, понять, как и куда и куда вы будете уходить, если понадобится, продолжил Щетинин.
«Хорошо, если у вас есть родственники, живущие в вашем посёлке или деревне где-то повыше, и вы на сто процентов уверены, что туда вода никогда не придёт. Но с ними нужно договориться заранее, что в случае потопления вы к ним придёте или приедете», – отметил специалист.
Если началось бурное таяние снега, и ситуация грозит паводком, необходимо слушать и смотреть прогноз. Когда вода начнёт подниматься, желательно оповестить об этом соседей.
«Если же вы получили по телефону сообщение о том, что нужно срочно покинуть район затопления от администрации муниципалитета или МЧС, возьмите то, что вы подготовили, и без паники выходите из дома. Лучше сделать это заранее и по возможности двигаться в путь сбора. Хорошо, если организован транспорт. Если у вас есть своя лодка, и вы владеете навыками управления, это тоже хорошо», – добавил спасатель.
В первую очередь, по его словам, нужно эвакуировать инвалидов, больных и пожилых людей, а также беременных женщин.
«Они не могут сделать это самостоятельно, и позаботиться в первую очередь надо о них. Если нет такой возможности, а вода поднимается слишком быстро, надо подняться на второй этаж или на последний этаж многоквартирного дома, взяв с собой всё необходимое – одежду, продукты, заряженный телефон. Далее нужно сигнализировать спасателям каким-то ярким предметом, повесить флаг или даже тряпку. Они будут искать вас, ориентируясь по этим приметам и по телефону. Специалисты могут увидеть на крыше яркий предмет и понять, что там находятся люди», – заключил Сергей Щетинин.
Ранее в Подмосковье был объявлен предпоследний, оранжевый, уровень погодной опасности. Причина – весеннее половодье. В регионе подтоплены дома, дворы, перекрыто автомобильное движение по нескольким мостам.

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#спасатели
#безопасность
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На Украине полицейского подозревают в убийстве подростка на фуникулёре
На Украине завели дело на полицейского по убийству подростка на фуникулёре
08 апреля 2024, 16:08

Фото: iStock/gorodenkoff

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего на фуникулёре в Киеве. Подозреваемым является сотрудник правоохранительных органов.
Отмечается, что 7 апреля вспыхнул конфликт между подростком и мужчиной, который работает водителем в Управлении государственной охраны. Когда мужчина выходил из вагона фуникулёра на верхней станции, он толкнул несовершеннолетнего, который упал, разбил головой стекло и получил порез шеи. В результате подросток скончался на месте.

По данным бюро, мужчину задержали и отстранили от исполнения обязанностей. Ему предъявлено обвинение по статье об умышленном убийстве. Теперь ему грозит от семи до пятнадцати лет тюремного заключения.

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#подросток
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