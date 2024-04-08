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Пострадавших при обрушении моста в Вязьме доставят в Москву

Минздрав: троих пострадавших при обрушении моста в Вязьме доставят в Москву
08 апреля 2024, 22:14
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

Троих пострадавших при обрушении моста в Вязьме Смоленской области доставят на лечение в Москву, ещё одного человека примет Смоленская областная больница. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.
«Медики эвакуируют четверых пострадавших при обрушении автомобильного моста в Вяземском районе Смоленской области. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России доставит трех из них на лечение в федеральные центры Минздрава в Москву», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что ещё одного пострадавшего примет Смоленская областная клиническая больница.



При этом в Минздраве уточнили, что в результате обрушения моста в Вязьме пострадали шесть человек, одна женщина погибла. Четыре человека находятся в тяжёлом состоянии.

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#больница
#женщина
#лечение
#человек
#медики
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В Москве умер известный оперный певец и участник проекта «Голос» Евгений Кунгуров
В Москве умер известный оперный певец и участник проекта «Голос» Кунгуров
08 апреля 2024, 23:18

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Заслуженный артист России, известный оперный певец и участник шоу «Голос» Евгений Кунгуров скончался в Москве. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, жена Кунгурова обратилась в полицию и сообщила, что её муж перестал выходить на связь. Тогда по адресу его проживания выехала полиция. Там возле дома правоохранители обнаружили тело мужчины.

Известно, что в последнее время у певца были проблемы с психикой. Он наблюдался у врача-психиатра в частной столичной клинике. Сейчас на месте происшествия работают профильные службы.

В 2023 году Кунгурову присвоили звание «Заслуженный артист России». Кроме того, он является заслуженным артистом Чечни и Ингушетии. У него осталось двое маленьких детей.

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#полиция
#мужчины
#происшествия
#дома
#артист
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Боец ВСУ выстрелил в своего командира из-за отказа предоставить отпуск
08 апреля 2024, 23:04

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Херсонской области боец ВСУ выстрелил в своего командира из автомата после того, как тот отказался предоставлять ему отпуск. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что инцидент произошёл шестого апреля.

«Военный, который находится в должности сержанта, после отказа в предоставлении отпуска выстрелил в сторону своего командира, который находится в должности майора. Пуля попала в потолок. Никто не пострадал», — говорится в публикации.

После этого у сержанта ВСУ отобрали оружие и отправили в психиатрическую больницу. Однако по пути ему удалось сбежать. Найти его до сих пор не удалось.

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#оружие
#армия
#инцидент
#всу
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Климатолог Киселев допустил повторные наводнения
08 апреля 2024, 22:26

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Климатолог Андрей Киселев допустил, что наводнения, подобные Орскому, возможны ещё.
Он добавил, что природные катаклизмы как в мире, так и в России в последние годы стали случатся всё чаще.

«Увеличение их происходит за счёт таких факторов, как ветровые нагрузки — штормы, ураганы, торнадо и так далее и увеличение числа ливней или засух. Вероятно, это будет случаться чаще, до какой степени, не знаю», — прокомментировал в беседе Общественной Службой Новостей Киселев.

А начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Российского Государственного аграрного университета Сергей Беднарук заявил, что скорость устранения последствий прорыва дамбы в Оренбургской области зависит от множества факторов.

Он привёл пример сильного наводнения на Кубани в 2002 году, где последствия бедствия были устранены за два месяца.

«В этой ситуации нужно смотреть, как быстро сойдет половодье, будут ли продолжительные дожди в регионе или нет. Также во внимание стоит взять и затопленные территории за дамбой, там процесс отведения воды может быть проблемным», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Беднарук.

Ранее житель Орска Оренбургской области сообщил, что двое суток ищет свою бабушку. Дом женщины затопило после прорыва дамбы.

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#скорость
#мчс
#природа
#дамба
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В Оренбургской области могут быть подтоплены ещё около 2000 домов
08 апреля 2024, 22:20

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В 35 населенных пунктах Оренбургской области в ближайшие сутки может произойти подтопление ещё 2003 жилых дома и 2,4 тысячи приусадебных участков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональные власти.
В публикации говорится, что в предстоящие сутки прогнозируется повышение уровня воды в реках Самара и Урал в пределах от 5 до 40 см.

Уточняется, что сейчас в центральной зоне Оренбургской области паводковыми водами подтоплено 19 населённых пунктов, на западе — 25, на востоке — 19.

Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
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#орск
#дамба
#половодье
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В Орске внук двое суток ищет бабушку, дом которой полностью затоплен
08 апреля 2024, 22:03

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Житель Орска Оренбургской области сообщил, что двое суток ищет свою бабушку. Дом женщины затопило после прорыва дамбы.
Отмечается, что женщины нет ни среди пациентов больниц, ни среди постояльцев пунктов временного содержания.

«Отец был на месте её дома — он затоплен полностью, по самый забор. Телефон недоступен, бабушки нет ни в пунктах временного содержания, ни в больницах. Мы всё обзвонили», — поделился в беседе с RT собеседник.

Ранее сообщалось, что насыпная дамба в Орске Оренбургской области полностью разрушена. Однако в пресс-службе правительства Оренбургской области позже опровергли такую информацию, отметив, что прорыв произошёл на площади, не превышающей 10 метров. Общая длина дамбы четыре километра.

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#мчс
#дома
#поиски
#вода
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При обрушении моста в Вязьме погибла женщина, пострадали шесть человек
08 апреля 2024, 21:13

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

В Вязьме Смоленской области обрушился мост, в это время по нему проезжали два автомобиля. Погибла женщина, ещё шесть человек пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по региону.
«В 16:32 по системе 112 поступило сообщение об обрушении Панинского путепровода в городе Вязьма. По предварительной информации, на момент обрушения на мосту находилось два автомобиля (легковой и грузовой – ред.)», — говорится в сообщении агентства.

При этом уточняется, что оба автомобиля рухнули вниз. Женщина из легкового автомобиля погибла, еще один мужчина находится в тяжёлом состоянии. Всего пострадали шесть человек, пятеро из них находятся в больнице.

Также в региональном министерстве ЖКХ, энергетики и тарифной политики сообщили, что рухнувший мост повредил газопровод. Из-за этого без газа осталось порядка девяти тысяч местных жителей.

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Силовики задержали ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»
RT: задержан ответственный за пожарную безопасность в «Крокус сити холле»
08 апреля 2024, 20:43

Фото: iStock/ronstik

Силовики задержали ответственного за пожарную безопасность в «Крокус сити холле».
Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Кроме того, задержали и инженера по обслуживанию систем противопожарной защиты ТЦ.

Ранее в полиции сообщали, что ответственный за пожарную безопасность в «Крокусе» был допрошен в рамках следственных действий в связи с терактом, во время которого террористы подожгли концертный зал. Тогда сообщалось, что допрос связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены вТЦ.

При этом 23 марта генеральный прокурор опроверг сообщения о том, что в «Крокусе» не проводились проверки противопожарной и эксплуатационной безопасности.

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#террористы
#тц
#крокус сити холл
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Суд заочно арестовал Тбилисского по обвинению в занятии высшего положения в ОПГ
08 апреля 2024, 19:22

Фото: iStock/Zolnierek

Тверской суд Москвы заочно арестовал криминального авторитета Тэко Тбилисского (Якова Измайлова) по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
Как только Измайлов будет экстрадирован в РФ, его сразу же заключат под стражу. В настоящее время он объявлен в международный розыск.

За занятие высшего положения в преступной иерархии криминальному авторитету грозит тюремный срок от восьми до пятнадцати лет. Напомним, в 2015 году Измайлова задержали в Москве с героином, после его приговорили к реальному сроку, отсидев который, он сменил имя с Теймураза Фарояна и Якова Измайлова.

Ранее сообщалось, что вор в законе Борис Петров, известный в криминальном мире как Апакела из сухумского клана, скончался в пензенской колонии.

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#суд
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Полиция нагрянула в челябинскую школу, в которой педагог снимал видео в туалете
08 апреля 2024, 18:10

Фото: iStock/Miriam Arbilla Delgado

Правоохранители приехали с проверкой в челябинскую школу, в которой педагог оставил телефон в женском туалете, об этом сообщает URA.RU со ссылкой пресс-службу ГУ МВД по региону.
Напомним, ранее в школе, в челябинском селе Миасское, старшеклассницы обнаружили в туалете телефон. Устройство было спрятано за потолочной плиткой.

Позже выяснилось, что телефон туда поместил педагог, чтобы выявить курящих в туалете школьников.

«Провели работу с руководство школы в целях установления объективной картины произошедшего. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия решения», — сообщили изданию представители правоохранительных органов.

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#челябинск
#школа
#телефон
#мвд
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