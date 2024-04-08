Пострадавших при обрушении моста в Вязьме доставят в Москву

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Троих пострадавших при обрушении моста в Вязьме Смоленской области доставят на лечение в Москву, ещё одного человека примет Смоленская областная больница. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России.
«Медики эвакуируют четверых пострадавших при обрушении автомобильного моста в Вяземском районе Смоленской области. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России доставит трех из них на лечение в федеральные центры Минздрава в Москву», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что ещё одного пострадавшего примет Смоленская областная клиническая больница.
При этом в Минздраве уточнили, что в результате обрушения моста в Вязьме пострадали шесть человек, одна женщина погибла. Четыре человека находятся в тяжёлом состоянии.
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