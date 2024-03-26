«Движущиеся чёрные пятна на сугробах»: в Подмосковье заметили скопления снежных блох

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Массовые скопления снежных блох заметили на сугробах жители Московской области, о причинах и последствиях этого явления рассказал глава министерства экологии и природопользования региона Тихон Фирсов, сообщает пресс-служба ведомства.
«Чёрные членистоногие, появившиеся на талом снегу, это глетчерные или так называемые «снежные» блохи из класса ногохвосток. Одна особь составляет в длину менее двух миллиметров, и, как правило, незаметна для человека. Однако этой весной глетчерные блохи собираются в большие группы — чёрные движущиеся пятна на снегу. Это связано с резким потеплением, из-за которого пробуждение ногохвосток, активных при температуре от -5 до +11 градусов, стало массовым», — пояснил Фирсов.Он добавил, что глетчерные блохи не представляют опасности ни для людей, ни для животных.
«Эти членистоногие не имеют ничего общего с кровососущими насекомыми. Глетчерные блохи питаются растительными остатками и никому не могут навредить», — подчеркнул Фирсов.При дальнейшем потеплении снежные блохи зароются в землю и будут там ожидать возвращения подходящей для них температуры.
Читайте также:
Инспекторы эконадзора предотвратили пожар в Краснознаменске
Подмосковным рыбакам напомнили об ограничении лова в период нереста
Владелец земельного участка в Ступине заплатит за нелегальную свалку 24 млн рублей
Лев Каштанов