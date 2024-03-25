Подмосковным рыбакам напомнили об ограничении лова в период нереста

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Ограничения на рыбалку вводятся на водоёмах Московской области в связи с сезоном нереста, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«С 22 марта по 1 июня запрещено ловить рыбу в водоёмах-охладителях Электрогорской ГРЭС и Шатурской ГРЭС. С 1 апреля запрет распространится на все рыбохозяйственные водоёмы Московской области. Этот запрет будет действовать до 10 июня. Такие ограничения на период нереста критически важны для того, чтобы в подмосковных водоемах не сокращались популяции видов рыб», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.В указанный период ловить рыбу можно будет только вне нерестовых участков и только с берега, использовать можно донные или поправочные удочки в количестве не больше двух штук у одного рыбака.
Более полную информацию о нерестовых участках и ограничениях можно прочесть на сайте Московско-Окского территориального управления Росрыболовства.
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Лев Каштанов