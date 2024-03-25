Владелец земельного участка в Ступине заплатит за нелегальную свалку 24 млн рублей

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Ущерб в размере 24 миллионов рублей, нанесённый почвам нелегальной свалкой, заплатит владелец земельного участка в городском округе Ступино, такое решение принял Шатурский городской суд по иску министерства экологии и природопользования Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Владелец земли не следил за состоянием своего участка. Этим воспользовались неизвестные, которые начали свозить туда мусор, преимущественно — строительные отходы. К моменту обнаружения нелегальной свалки её площадь составляла около 2 тысяч квадратных метров, там было размещено 540 кубометров отходов», — отметил глава областного министерства Тихон Фирсов.Владелец земельного участка отказался добровольно возместить нанесённый почвам ущерб, поэтому пришлось действовать через суд. В ходе процесса хозяин земли настаивал, что не должен платить, так как не имеет отношение к организации свалки, однако суд не принял этот аргумент, так как владелец земли обязан следить за состоянием своего участка.
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