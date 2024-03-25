Инспекторы эконадзора предотвратили пожар в Краснознаменске

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Нелегальное массовое сжигание порубочных остатков выявили и остановили инспекторы экологического надзора Московской области, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Пожароопасное мероприятие было обнаружено в ходе надзорных мероприятий. Двое граждан, виновных в нарушении пожарной безопасности и природоохранного законодательства, были установлены на месте. Очаг возгорания удалось оперативно ликвидировать», — рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
На место незаконного сжигания древесины вызвали полицию. Нарушителей привлекли к административной ответственности.
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