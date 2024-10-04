Двое адвокатов задержаны в Москве по подозрению в получении многомиллионной взятки

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В Москве задержаны два адвоката по подозрению в получении миллионных взяток. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Сумма взятки составила более 30 миллионов рублей.
Другие подробности не разглашаются. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее правоохранительные органы задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна по подозрению в получении взятки в размере 25 миллионов рублей.
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«Задержаны два адвоката Ушкалов и Шевцов, с которыми проводятся следственные действия», – сообщается в заявлении.
Другие подробности не разглашаются. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее правоохранительные органы задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна по подозрению в получении взятки в размере 25 миллионов рублей.
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Александр Климов