Крупные суммы денег найдены при обысках по делу экс-замминистра обороны Иванова

Во время расследования уголовного дела бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова выяснилось, что он оказался связан со взяточничеством во время строительства кадетских корпусов. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС. Отмечается, что в связи с новыми эпизодами ущерб государству вырос до 2,18 млрд рублей.