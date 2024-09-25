Крупные суммы денег найдены при обысках по делу экс-замминистра обороны Иванова

В ходе обысков по делу экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова были обнаружены значительные суммы наличных денег. Об этом сообщается в официальных судебных документах.
По данным источников, в ходе обысков, проведенных как по месту жительства, так и по месту работы Иванова, найдены крупные суммы денег, что подчеркивает серьезность расследования.
Тимур Иванов обвиняется в хищении при строительстве трех кадетских корпусов, в результате чего, по данным правоохранительных органов, был причинён ущерб более 2 миллиардов рублей. Сам экс-замминистра своей вины не признаёт и настаивает на том, что обвинения против него необоснованны.
Ранее сообщалось, что во время расследования уголовного дела бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова выяснилось, что он оказался связан со взяточничеством во время строительства кадетских корпусов. Отмечается, что в связи с новыми эпизодами ущерб государству вырос до 2,18 млрд рублей.
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Тимур Иванов обвиняется в хищении при строительстве трех кадетских корпусов, в результате чего, по данным правоохранительных органов, был причинён ущерб более 2 миллиардов рублей. Сам экс-замминистра своей вины не признаёт и настаивает на том, что обвинения против него необоснованны.
Ранее сообщалось, что во время расследования уголовного дела бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова выяснилось, что он оказался связан со взяточничеством во время строительства кадетских корпусов. Отмечается, что в связи с новыми эпизодами ущерб государству вырос до 2,18 млрд рублей.
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Елена Перлова