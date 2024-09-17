Московский судья обманом заполучил у бизнесмена около 88 миллионов рублей

Председателя Солнцевского суда Москвы Артёма Матету подозревают в том, что он получил от предпринимателя взятку в размере 88 миллионов рублей, обещая принять решение, на которое он никак не мог повлиять. Об этом сообщил следователь в ходе заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России.