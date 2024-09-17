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Московский судья обманом заполучил у бизнесмена около 88 миллионов рублей

Глава Солнцевского суда Москвы Матета обманом получил у бизнесмена 88 млн рублей
17 сентября 2024, 15:57
Фото: iStock/Atstock Productions

Фото: iStock/Atstock Productions

Председателя Солнцевского суда Москвы Артёма Матету подозревают в том, что он получил от предпринимателя взятку в размере 88 миллионов рублей, обещая принять решение, на которое он никак не мог повлиять. Об этом сообщил следователь в ходе заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России.
Отмечается, что во вторник коллегия позволила Следственному комитету возбудить уголовное дело в отношении Матеты о мошенничестве и покушении на мошенничество.

По данным следствия, за денежное вознаграждение он пообещал бизнесмену оказать содействие для отмены при рассмотрении Верховным судом РФ судебного решения Арбитражного суда Башкортостана, а также принятия следственными органами Челябинской области решения о прекращении уголовного дела в отношении этого предпринимателя.



На самом же деле он никак не мог оказать влияние на принятие этих решений сразу несколькими инстанциями, а полученные деньги планировал обратить в свою пользу.

По словам следователя, в 2020 году бизнесмен Евгений Курко передал Матете, который тогда работал в Мособлсуде, 24 миллиона 800 тысяч рублей в сентябре и 700 тысяч евро в ноябре. В 2024 году, когда Матета стал председателем Солнцевского районного суда, он потребовал от Курко ещё 80 тысяч долларов. Тогда бизнесмен обратился в полицию.

14 июня 2024 года Курко по заданию полицейских встретился с Матете, чтобы якобы передать ему деньги. Тогда судья был задержан с поличным.

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#суд
#москва
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#уголовное бизнесмен
#следственный комитет
В детском саду «Ромашка» в Дмитровском округе неизвестные открыли стрельбу
17 сентября 2024, 15:32

Фото: iStock/Irina_Geo

Глава Дмитровского городского округа Московской области Илья Игоревич Поночевный заявил, что в детском саду «Ромашка» неизвестные открыли стрельбу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Сообщается, что неустановленные лица начали стрелять из пневматического оружия по верандам учреждения. К счастью, никто из воспитанников и сотрудников детского сада не пострадал.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на ситуацию и задержали нарушителей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина поссорилась с матерью и сдала полицейским, что та выращивает марихуану в квартире. Они решили проверить эту информацию и действительно обнаружили там девять кустов каннабиса. Теперь её матери грозит тюремное заключение.

До этого девушка родила доношенного ребенка и оставила его в выгребной яме туалета, где младенец скончался. По делу была назначена судебно-медицинская экспертиза. Помимо этого, проводятся иные следственные мероприятия.

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#стрельба
#детский нарушители
#уголовное дело
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Директора парка «Патриот» Ахмедова выпустили из СИЗО
17 сентября 2024, 14:52

Фото: iStock/Rawf8

Военный суд отпустил из СИЗО одного из фигурантов уголовного дела в отношении экс-замминистра обороны России Павла Попова – Вячеслава Ахмедова. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что Ахмедов являлся директором подмосковного парка «Патриот».

В постановлении суда сказано об изменении меры пресечения. Изначально Ахмедова заключили под стражу, но после того, как он начал сотрудничать со следствием и дал показания на Попова по делу о хищении бюджетных средств, было принято решение о заключении его под домашний арест до 21 декабря. После этого его освободили в зале суда.

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#парк «патриот»
#уголовное дело
#хищение
#минобороны рф
#суд
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Девушка поссорилась с мамой и сдала полицейским, что та выращивает марихуану в квартире
Baza: девушка сдала полиции выращивающую марихуану мать
17 сентября 2024, 14:27

Фото: iStock/blinow61

В Москве женщина поссорилась с матерью и сдала полицейским, что та выращивает марихуану в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что инцидент произошёл 11 сентября. Родственницы сильно поссорились, конфликт едва не дошёл до драки. 49-летняя мать вызвала полицию, поскольку никак не могла справиться со своей 29-летней дочерью Екатериной. Правоохранители прибыли в квартиру на Филёвском бульваре, попытались успокоить девушку, как вдруг она неожиданно сделала заявление.

По словам Екатерины, её мать выращивает марихуану в квартире умершей бабушки. Дом находится неподалёку, в том же районе. Полицейские решили проверить квартиру и действительно обнаружили там девять кустов каннабиса. Находка была изъята.

Успокоившись после ссоры Екатерина поняла, что сказала лишнее и пожалела о содеянном. Однако уже поздно, поскольку теперь её матери грозит несколько лет тюремного заключения.

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#полиция
#москва
#конфликт
#наркотики
#мать
#инцидент
#заявление
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Глава «ЕРСМ Сибири» Безруков пытался сбежать при задержании
Глава «ЕРСМ Сибири» Безруков пытался сбежать через крышу при задержании
17 сентября 2024, 13:20

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Глава компании «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков, против которого возбуждено уголовное дело о хищении порядка 1 миллиарда рублей, пытался сбежать во время задержания. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с ТАСС.
Отмечается, что Безруков при задержании пытался скрыться. Он вылез на крышу их своей квартиры по лестнице. Однако сотрудники СОБР зафиксировали попытку побега и сняли его со здания.

Теперь следствие собирается обратиться в суд с ходатайством об избрании Безрукову меры пресечения в виде тюремного заключения.

По данным следствия, в период с 2021 по 2024 году Безруков вместе с неустановленными сообщниками похитил средства, выделенные на строительство центра управления связи Минобороны РФ, и распорядился ими по собственному усмотрению. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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#минобороны рф
#хищение
#задержание
#полиция
#суд
#строительство
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ФСБ ищет подельников агента ГУР, готовившего подрыв авто в Свердловской области
17 сентября 2024, 13:06

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ устанавливают подельников террориста, который по заданию ГУР Минобороны Украины планировал взорвать автомобиль одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1984 года рождения, являвшегося агентом Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) и членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что мужчина по заданию украинских кураторов изготовил самодельное взрывное устройство. Он планировал применить его для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области.

Его поймали с поличным при закладке СВУ в тайник. Однако террорист оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем. При мужчине нашли пистолет Макарова с боеприпасами, мощное радиоуправляемое СВУ и телефон для связи с кураторами из ГУР Украины. В настоящее время устанавливаются его подельники.

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#фсб
#пистолет
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#мужчина
#предприятия
#минобороны
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Двухлетний ребенок нашёл ручную гранату в кустах в Подмосковье
17 сентября 2024, 12:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

В деревне Власово подмосковного Одинцово двухлетний мальчик нашел в курсах ручную гранату и принес ее домой. Об этом пишет Mash.
По данным издания, мальчик принес интересную находку домой и продемонстрировал родителям. Мама сразу же вызвала экстренные службы. Прибывшие на место саперы забрали находку и отправили на экспертизу.

По предварительным данным, ребенок нашел РГД-33 времён Великой Отечественной войны. Корпус у гранаты сильно заржавевший.

Ранее тракторист во время проведения пахотных работ в районе деревни Карачарово Волоколамского городского округа нашел восемь боеприпасов времён Великой Отечественной войны, опасную находку уничтожили взрывотехники.

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#мама
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Стало известно, что послужило причиной ЧП в челябинской школе
Львова-Белова: причиной ЧП в челябинской школе мог стать суицидальный квест
17 сентября 2024, 12:27

Фото: istockphoto/Natalia Bodrova

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что причиной происшествия в челябинской школе мог стать новый суицидальный квест. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Ранения получили три ученика и учитель химии. Два пострадавших в результате нападения были направлены на операции, а еще двое госпитализированы в специализированные отделения.

«Даже в случае с Челябинском, сейчас есть подозрение, что вот этот новый квест, который касается суицидов, что он тут замешан каким-то образом, мы сейчас тоже в этом разбираемся», — сказала она.

По ее словам, блокировка деструктивного и негативного контента очень важна.

До этого мать одноклассницы нападавшего описала мальчика как обычного ребенка. По ее словам, девочка никогда не жаловалась на него. Он был простым ребенком, учился, как и все остальные.

Ранее сообщалось, что жительница Улан-Удэ выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму туалета. По делу была назначена судебно-медицинская экспертиза. Помимо этого, проводятся иные следственные мероприятия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#учитель
#подросток
#квест
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ФСБ задержала финансировавшего террористическую организацию москвича
ФСБ задержала москвича за финансирование террористической организации
17 сентября 2024, 11:54

Фото: iStock/Thomasaf

Сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, причастного к финансированию международной террористической организации. Об этом пресс-служба УФСБ России по Ярославской области сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что задержанный придерживается радикальных религиозных взглядов. Он, по данным следствия, перевёл деньги лицу, против которого ФСБ ранее возбудила уголовные дела по статье об организации деятельности террористической организации и участие в ней и по статье о содействии террористической деятельности.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело также по статье о содействии террористической деятельности. В настоящее время он находится под стражей.

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#фсб
#задержание
#москва
#терроризм
#финансирование
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В Москве подросток склонял 13-летнюю подругу к сексу и шантажировал интимными фото
В Москве 16-летний парень склонял к сексу и шантажировал 13-летнюю девочку
17 сентября 2024, 11:45

Фото: iStock/SB Arts Media

В Москве 16-летний подросток шантажировал свою 13-летнюю подругу, угрожая выложить в сеть её интимные фотографии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что эта история началась в начале июля. Девочка познакомилась с парнем в интернете и спустя долгое время общения стала отправлять ему интимные фотографии.

В конце августа подростки договорились встретиться. Они гуляли по району Метрогородок, после чего юноша привёл подругу к себе домой и предложил ей заняться оральным сексом. Девочка испугалась и убежала. После этого парень начал угрожать ей сливом фотографий, если она не заплатит ему 20 тысяч рублей.

Девочка, у которой таких денег нет, испугавшись позора, решила покончить с собой. К счастью, врачам удалось оперативно спасти ей. Они направили ребёнка в научно-практический центр психического здоровья детей. В настоящее время юношу разыскивает полиция.

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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
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