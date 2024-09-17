Московский судья обманом заполучил у бизнесмена около 88 миллионов рублей

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Председателя Солнцевского суда Москвы Артёма Матету подозревают в том, что он получил от предпринимателя взятку в размере 88 миллионов рублей, обещая принять решение, на которое он никак не мог повлиять. Об этом сообщил следователь в ходе заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России.
Отмечается, что во вторник коллегия позволила Следственному комитету возбудить уголовное дело в отношении Матеты о мошенничестве и покушении на мошенничество.
По данным следствия, за денежное вознаграждение он пообещал бизнесмену оказать содействие для отмены при рассмотрении Верховным судом РФ судебного решения Арбитражного суда Башкортостана, а также принятия следственными органами Челябинской области решения о прекращении уголовного дела в отношении этого предпринимателя.
На самом же деле он никак не мог оказать влияние на принятие этих решений сразу несколькими инстанциями, а полученные деньги планировал обратить в свою пользу.
По словам следователя, в 2020 году бизнесмен Евгений Курко передал Матете, который тогда работал в Мособлсуде, 24 миллиона 800 тысяч рублей в сентябре и 700 тысяч евро в ноябре. В 2024 году, когда Матета стал председателем Солнцевского районного суда, он потребовал от Курко ещё 80 тысяч долларов. Тогда бизнесмен обратился в полицию.
14 июня 2024 года Курко по заданию полицейских встретился с Матете, чтобы якобы передать ему деньги. Тогда судья был задержан с поличным.
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По данным следствия, за денежное вознаграждение он пообещал бизнесмену оказать содействие для отмены при рассмотрении Верховным судом РФ судебного решения Арбитражного суда Башкортостана, а также принятия следственными органами Челябинской области решения о прекращении уголовного дела в отношении этого предпринимателя.
На самом же деле он никак не мог оказать влияние на принятие этих решений сразу несколькими инстанциями, а полученные деньги планировал обратить в свою пользу.
По словам следователя, в 2020 году бизнесмен Евгений Курко передал Матете, который тогда работал в Мособлсуде, 24 миллиона 800 тысяч рублей в сентябре и 700 тысяч евро в ноябре. В 2024 году, когда Матета стал председателем Солнцевского районного суда, он потребовал от Курко ещё 80 тысяч долларов. Тогда бизнесмен обратился в полицию.
14 июня 2024 года Курко по заданию полицейских встретился с Матете, чтобы якобы передать ему деньги. Тогда судья был задержан с поличным.
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Анастасия Чинкова