Двое граждан Грузии и двое россиян пытались вывезти держатели для ракет на Ми-8

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Двое граждан Грузии и семейная пара из Москвы украли и попытались вывезти из России держатели для ракет на вертолёты Ми-8, вероятно, они хотели отправиться на Украину. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, злоумышленники украли шесть балочных держателей БД3-57КР-В на одном из авиационных ремонтных заводов в Энгельсе Саратовской области. С помощью них можно переделать гражданский вертолёт в боевой.
Когда пропажу заметили, в дело вмешалась полиция. Им удалось вычислить преступников и найти украденное в Москве. Держатели для ракет прятали в гараже на Кусковской улице.
Полицейские задержали четырёх подозреваемых. Ими оказались два гражданина Грузии и семейная пара из России. Сейчас следователи выясняют, куда именно планировали вывезти украденное и не числилась ли в их маршруте Украина. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.
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Когда пропажу заметили, в дело вмешалась полиция. Им удалось вычислить преступников и найти украденное в Москве. Держатели для ракет прятали в гараже на Кусковской улице.
Полицейские задержали четырёх подозреваемых. Ими оказались два гражданина Грузии и семейная пара из России. Сейчас следователи выясняют, куда именно планировали вывезти украденное и не числилась ли в их маршруте Украина. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.
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Элина Позднякова