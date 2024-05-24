Сослуживцы отняли у бойца СВО миллион рублей под пытками в Петербурге

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В Санкт-Петербурге сослуживцы силой отобрали у бойца спецоперации более миллиона рублей, для этого они использовали пытки. Об инциденте сообщает «Фонтанка».
Согласно сообщению, к ветерану СВО приехали его бывшие сослуживцы, с которыми он принимал участие в боевых действиях в 2023 году. Они предложили ему закупить дроны и перепродать их, заработав на разнице. Мужчина согласился.
Далее они поехали с деньгами покупать беспилотники. Когда автомобиль остановился на заправке, в машину подсели еще двое незнакомых мужчин. Один применил электрошокер, а второй избивал бойца СВО. Они также заставили его проглотить какую-то таблетку, заставили подписать какую-то бумагу и забрали один миллион 35 тысяч рублей и 200 евро. После этого они высадили потерпевшего и скрылись.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Преступников ищут.
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Далее они поехали с деньгами покупать беспилотники. Когда автомобиль остановился на заправке, в машину подсели еще двое незнакомых мужчин. Один применил электрошокер, а второй избивал бойца СВО. Они также заставили его проглотить какую-то таблетку, заставили подписать какую-то бумагу и забрали один миллион 35 тысяч рублей и 200 евро. После этого они высадили потерпевшего и скрылись.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Преступников ищут.
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Элина Позднякова