В Москве задержали похитителей электроэнергии у «Россетей»

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Решением Мещанского районного суда Москвы четыре фигуранта дела о хищении крупной суммы денег у юридического лица, входящего в «Россети», отправлены под арест. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Подозреваемые будут находиться под стражей до 22 июля тешущего года.
Сообщается, что должностные лица, причастные к хищению средств «Россети», обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере.
Следствие установило, что группа лиц приобретала у «гарантирующего поставщика» электрическую энергию в целях ее продажи потребителям, однако изначально у них не было намерений исполнять условия договора. Полученные средства фигуранты дела использовали в личных целях.
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Сообщается, что должностные лица, причастные к хищению средств «Россети», обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере.
Следствие установило, что группа лиц приобретала у «гарантирующего поставщика» электрическую энергию в целях ее продажи потребителям, однако изначально у них не было намерений исполнять условия договора. Полученные средства фигуранты дела использовали в личных целях.
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Анастасия Хохлова