В Москве задержали похитителей электроэнергии у «Россетей»

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, который обвиняется в хищении более 1,7 тыс. тонн металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей, может быть освобожден из-под ареста. Об этом информирует «КоммерсантЪ».