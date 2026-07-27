Двое россиян планировали переправить тысячи пачек сигарет на метеошарах в Литву
Калининградские таможенники пресекли контрабанду 6,5 тысячи пачек сигарет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Двое россиян пытались переправить табачные изделия белорусского производства без акцизных марок в Литву с помощью метеошаров. Глубокой ночью они приехали в лес к границе, сверились с прогнозом погоды, определили направление ветра и атмосферное давление.
Злоумышленники сложили сигареты в картонные коробки с GPS-датчиками для отслеживания места приземления. По их замыслу, ветер должен был доставить груз за границу бесплатно. Однако таможенники обнаружили мужчин, готовые к отправке шары и микроавтобус с газовыми баллонами для их заправки.
В коробках находились 3,5 тысячи пачек сигарет, еще три тысячи нашли в сарае возле дома одного из подельников. Стоимость незаконного товара оценивается почти в один миллион рублей. Контрабандисты признались, что в случае успеха планировали повторить преступление этим же способом.
Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное перемещение через границу стратегически важных товаров, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по статье — десять лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей.
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