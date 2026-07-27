Двое россиян планировали переправить тысячи пачек сигарет на метеошарах в Литву

27 июля 2026, 10:46

В Калининграде пресекли контрабанду 6,5 тысяч пачек сигарет на метеошарах

Фото: Вера Филиппова

Калининградские таможенники пресекли контрабанду 6,5 тысячи пачек сигарет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.