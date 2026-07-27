Россиянин попался на афере с поджогом собственного дома
В Пензенской области задержали мордовца, который поджег собственный дом ради страховых выплат. Об этом сообщается в телеграм-канале «МВД МЕДИА».
По версии следствия, после смерти матери мужчина получил ветхий дом в Белинском районе. Решив заработать легкие деньги, мордовец застраховал его на год, заплатив 13 тысяч рублей. Затем он приехал в село, оставил свой автомобиль на соседней улице, чтобы не привлекать внимание, пешком добрался до дома и поджег его.
После этого мужчина обратился в страховую компанию за выплатой в размере 1,3 миллиона рублей. Однако экспертиза показала, что пожар произошел не случайно, а в результате умышленного поджога. В отношении афериста возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что 160-килограммовый брачный аферист из Подмосковья обманул десятки женщин на миллионы рублей.
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