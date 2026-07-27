Назван неожиданный способ, как завести полезные знакомства

27 июля 2026, 10:09

Девелопер Захарова: спорт стал новым способом завести полезные знакомства

Фото: iStock/Drazen Zigic

Спорт стал новым способом заводить полезные знакомства. Об этом заявила директор по коммерческой недвижимости Александра Захарова.