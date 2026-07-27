Назван неожиданный способ, как завести полезные знакомства
Спорт стал новым способом заводить полезные знакомства. Об этом заявила директор по коммерческой недвижимости Александра Захарова.
Однако, по ее словам, которые приводит NEWS.ru, большинство россиян не смешивают личное время и рабочие задачи: 70% опрошенных никогда не выбирали вид спорта ради знакомств с потенциально полезными людьми. Еще 20% размышляли о таком подходе, но не решились его использовать. Только 6% делали это однажды, а 4% уже осознанно выбирают спортивную среду с учетом круга общения.
Самыми популярными видами активности респонденты назвали фитнес и плавание (30%), бег (28%), теннис или падел (12%). Остальные 30% либо не занимаются спортом, либо предпочитают менее распространенные дисциплины.
Эксперт отметила, что 48% опрошенных считают главным преимуществом таких знакомств общее увлечение, помогающее быстрее снять барьеры в общении. Еще 20% отметили, что во время совместного досуга исчезает формальность, а 10% уверены, что на тренировках проще понять характер человека.
При этом 21% респондентов рассказали, что ЗОЖ помог им расширить профессиональные контакты, а для 12% такие знакомства стали обычным делом. Специалист заключила, что фитнес-залы и беговые сообщества помогают знакомиться в неформальной обстановке и нередко становятся отправной точкой для новых профессиональных контактов.
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