Врач назвала оптимальный интервал между приемами пищи

27 июля 2026, 09:58

Врач Шахова: в норме между приемами пищи должно проходить три-четыре часа

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Врач-психиатр Центра расстройств пищевого поведения Екатерина Шахова посоветовала здоровым людям ориентироваться прежде всего на чувство голода. Обычно потребность в еде возникает через три-четыре часа после предыдущего приема пищи, однако срок зависит от нагрузки и рациона.