Врач назвала оптимальный интервал между приемами пищи
Врач-психиатр Центра расстройств пищевого поведения Екатерина Шахова посоветовала здоровым людям ориентироваться прежде всего на чувство голода. Обычно потребность в еде возникает через три-четыре часа после предыдущего приема пищи, однако срок зависит от нагрузки и рациона.
В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что строгий график способен усилить тревожность у людей с расстройствами пищевого поведения. Попытки терпеть голод до «разрешенного» времени порой приводят к сильному перееданию и чувству вины.
Специалист призвала не считать перекусы нарушением режима. Она добавила, что интервальное голодание опасно при булимии и компульсивном переедании: такой подход усиливает цикл ограничений и срывов.
Правильное питание — это сбалансированный рацион, который обеспечивает организм белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами. Основу меню могут составлять овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, рыба, мясо, яйца и кисломолочные продукты. Важно выбирать разнообразную пищу, а не исключать целые группы продуктов без медицинских показаний.
Регулярность приемов пищи помогает поддерживать энергию в течение дня и лучше чувствовать сигналы голода и насыщения. Универсального расписания нет: кому-то подходят три основных приема пищи, другим нужны небольшие перекусы. Стоит есть без спешки, не отвлекаясь на телефон или телевизор, и останавливаться, когда появляется ощущение сытости.
Для здорового рациона также важно пить достаточно воды и умеренно употреблять продукты с большим количеством сахара, соли и насыщенных жиров. При этом не нужно стремиться к идеальному меню каждый день: питание должно быть не только полезным, но и комфортным. Если есть хронические заболевания, аллергии или сложности с пищевым поведением, рацион лучше обсудить с врачом или диетологом.
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