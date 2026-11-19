Россиянин избил жену в лифте на глазах у маленького ребенка
28-летнего жителя Красноярска задержали за истязание собственной жены. Об этом сообщается на сайте краевого следкома.
По версии следствия, все произошло днем 15 ноября в одной из многоэтажек Советского района. Между супругами, которые находятся в процессе развода, вспыхнула ссора, и мужчина нанес женщине множественные удары кулаками по лицу. В этот момент в кабине лифта рядом с пострадавшей находилась коляска с маленьким ребенком.
В ходе расследования выяснилось, что избиения происходили раньше. Так, с начала семейной жизни красноярец систематически применял насилие к жене. Ему предъявили обвинение по пункту «а» части 1 статьи 213 УК (хулиганство с применением насилия к гражданам) и части 1 статьи 117 УК (истязание). Фигурант задержан, в настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.
В ведомстве уточнили, что брак между супругами официально еще не расторгнут, а уголовное дело находится в производстве следственного отдела по Советскому району Красноярска.
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