19 ноября 2026, 12:11

Красноярца задержали за избиение жены в лифте при маленьком ребенке

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

28-летнего жителя Красноярска задержали за истязание собственной жены. Об этом сообщается на сайте краевого следкома.