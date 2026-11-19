19 ноября 2026, 12:45

В Тбилиси после взрыва газа пропали без вести семь человек

Фото: iStock/dzika_mrowka

В тбилисском районе Поничала спасатели ищут семерых человек, включая троих детей, пропавших без вести после взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщил глава МВД Грузии Сулхан Тамазашвили, приехавший на место происшествия, передает ТАСС.