Взрыв газа в многоэтажке Тбилиси: несколько человек пропали без вести
В тбилисском районе Поничала спасатели ищут семерых человек, включая троих детей, пропавших без вести после взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщил глава МВД Грузии Сулхан Тамазашвили, приехавший на место происшествия, передает ТАСС.
Взрыв в многоквартирном доме прогремел утром 19 ноября, примерно в 09:00 по местному времени (08:00 по московскому). Предварительно, причиной стала утечка газа в одной из квартир, из здания эвакуировали всех жильцов. По данным Минздрава, в результате инцидента пострадали четыре человека — всех их доставили в больницу, один пациент находится в тяжелом состоянии.
Как сообщает телекомпания «Имеди», взрыв прогремел в квартире, где жил человек с ограниченными возможностями. Пострадавший рассказал, что вечером 18 ноября он пытался включить газовую плиту, но не смог, а утром попробовал снова — после этого раздался хлопок. В настоящее время на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб; все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в Крыму взорвался пауэрбанк, оставленный в шкафу с вещами в детской комнате.
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