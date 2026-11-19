19 ноября 2026, 12:57

Американка изрезала мужа после того, как он чихнул на нее во время ссоры

Фото: iStock/PaulBiryukov

63-летняя жительница Миннесоты Роксана Додж ударила мужа кухонным ножом несколько раз — поводом стал случайный чих в ее сторону. Об этом сообщает издание Law & Crime.





Инцидент произошел в городе Мурхед около восьми вечера. Супруги ссорились, и в какой-то момент мужчина чихнул в сторону жены. Женщина пришла в ярость, схватила большой кухонный нож и принялась им размахивать, задев им мужа несколько раз. Тот получил два длинных пореза на правой руке и еще один на задней стороне голени. Мужчина сумел убежать вниз, где находился другой человек. Он и вызвал полицию.



Прибывшие на место офицеры увидели пострадавшего с пропитанной кровью тряпкой на руке, а также следы крови, ведущие в гостиную. Сам нож они обнаружили в спальне. Женщину задержали и доставили в участок, где она заявила, что лишь немного ранила мужа, а затем поинтересовалась, не умер ли он.

«Если выживет, значит выживет. Если умрет, значит умрет», — сказала американка.