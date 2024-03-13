Двое студентов изнасиловали однокурсника в общежитии

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В Омске два студента совершили изнасилование своего сокурсника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествие случилось 8 марта в общежитии университета. Обвиняемые жестоко избили молодого человека и совершили над ним сексуальное насилие, используя бутылку и фаллоимитатор. После этого они похитили у него деньги, часы и три книги по военной подготовке.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В настоящее время обвиняемых находятся под стражей в СИЗО.
Ранее стало известно, что в Тюмени в отеле «Ролекс» 32-летний мужчина, имеющий судимость, совершил изнасилование 16-летнего подростка.
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По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В настоящее время обвиняемых находятся под стражей в СИЗО.
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Артем Кузьмин