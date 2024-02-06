Двое мужчин изнасиловали туристку на глазах у её привязанного друга

Фото: istock / ChiccoDodiFC
В поселке Дигха в Индии женщину изнасиловали двое мужчин. Об этом сообщает The Indian Express.
По данным издания, 3 февраля туристка с другом приехали на курорт на мотоцикле. Они искали гостиницу и решили узнать у местных жителей. Индийцы отвели пару в укромное место, избили мужчину и привязали его к дереву. После этого они изнасиловали женщину и сбежали.
Пострадавшие обратились в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области многодетного отца подозревают в насилии над тремя дочками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Два человека открыли стрельбу у здания суда в Стамбуле
Алина Юрчак