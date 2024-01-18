Воспитанники борцовского клуба в Сочи изнасиловали подростка из команды

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В Сочи юный воспитанник борцовского клуба обвинил ребят из команды в сексуальном насилии. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, 12-летний мальчик с родителями переехал в Сочи недавно. До этого он семь лет занимался греко-римской борьбой. На новом месте жительства мама отдала сына на секцию. Уже на первых выездных соревнованиях спортсмены начали буллить новенького. Они отбирали у него еду в столовой, давали подзатыльники.
В поезде по пути домой между ним и другими молодыми борцами произошел конфликт, в ходе которого трое напали на одного. По словам пострадавшего мальчика, его скрутили три парня, засунули ему телефон в трусы и продолжили издеваться. При этом тренер был свидетелем конфликта. Тренер видел происходящее, но ничего не предпринял.
По приезду домой парень все рассказал маме, а та пошла к тренеру, который попросил ее не обращаться в полицию. Однако женщина не послушалась. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента с применением насильственных действия сексуального характера.
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В поезде по пути домой между ним и другими молодыми борцами произошел конфликт, в ходе которого трое напали на одного. По словам пострадавшего мальчика, его скрутили три парня, засунули ему телефон в трусы и продолжили издеваться. При этом тренер был свидетелем конфликта. Тренер видел происходящее, но ничего не предпринял.
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Элина Позднякова