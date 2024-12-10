Двое жителей Подмосковья стали призёрами проекта «СпортТрек»

Фото: пресс-служба проекта «СпортТрек»
Представители Московской области Иван Гузей и Савелий Купцов вошли в число призёров проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей», направленного на популяризацию физкультуры и спорта, сообщает пресс-служба проекта.
«Иван Гузей, предложивший проект военно-спортивного патриотического клуба, занял второе место в номинации «Просветительская деятельность». А Савелий Купцов стал третьим в номинации «Командные виды спорта» с предложением организовать соревнования по мини-футболу для студентов колледжа «Московия», — говорится в сообщении.Проект «СпортТрек» реализуется в рамках федеральной программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Финалистами стали 46 человек из 24 российских регионов.
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