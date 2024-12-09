На архитектурном фестивале выберут лучшие проекты Подмосковья

Погода в Москве на этой неделе будет неустойчивой — сначала снегопады, к выходным трескучие морозы, а после небольшое потепление. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, самой холодной будет ночь в субботу, когда температура опустится от -10 до -15, но к воскресенью столбики термометров снова поползут вверх.