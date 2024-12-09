На архитектурном фестивале выберут лучшие проекты Подмосковья

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Итоги архитектурного конкурса «Лучший проект Подмосковья» подведут в рамках одноименного фестиваля в пятницу, 13 декабря, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительства Московской области.
«Мы с нетерпением ждем результатов архитектурного конкурса «Лучший проект Подмосковья» этого года. Жюри предстоит оценить около ста заявок и выбрать самые качественные и интересные архитектурные решения», — сказала главный архитектор региона Александра Кузьмина.Она добавила, что конкурс проводится в следующих номинациях: жилая недвижимость, общественные здания и комплексы, социальная и промышленная инфраструктура.
Второй архитектурный фестиваль «Лучший проект Подмосковья» состоится площадке Центрального дома архитектора в Москве.
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