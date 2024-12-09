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Среди российских регионов проведут конкурс на лучшую новогоднюю ёлку

Фото: istockphoto.com/Ольга Симонова

Фото: istockphoto.com/Ольга Симонова

Конкурс праздничного благоустройства «Ёлки России» проведут в стране в наступающий новогодний сезон, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.
«Принять участие в конкурсе рекомендуется всем субъектам Российской Федерации, на территории которых проводится благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», — говорится в сообщении.
Новогодние ёлки должны быть установлены до 25 декабря на территории общественных пространств, благоустроенных по федеральному проекту. Высота ёлки должна составлять не менее двух с половиной метров, а в украшениях нужно использовать предметы и мотивы местных народных художественных промыслов.



Ёлка-победительница будет выбрана по результатам народного голосования на официальной странице проекта «Формирование комфортной городской среды» в соцсети «Вконтакте».

Подробнее об условиях конкурса можно узнать по ссылке.

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#благоустройство
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#россия
В мероприятиях МСЭФ РФ приняли участие более 25 тыс человек
09 декабря 2024, 14:57

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

В мероприятиях Молодежного союза экономистов и финансистов Российской Федерации (МСЭФ РФ) приняли участие более 25 тысяч студентов, аспирантов, молодых преподавателей и ученых из 85 российских регионов, а также из стран СНГ — Беларуси, Украины, Казахстана, Армении и Кыргызстана, сообщает пресс-служба организации.
Основной результат олимпиад и конкурсов заключается в подтверждении стремления и готовности перспективной молодежи активно участвовать в процессе восстановления и развития экономики страны, а также совершенствовать свои научные и практические навыки. Участники продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки, а также желание к долгосрочному и конструктивному взаимодействию в рамках научной и образовательной сферы.

Среди победителей и участников, отличившихся инновационным и методическим подходом к разработкам, активной общественной позицией и значимыми достижениями в научной, исследовательской и практической деятельности, есть представители талантливой молодежи из Московской области. Молодые специалисты могут стать важным кадровым резервом для государственной службы как на региональном, так и на федеральном уровнях.

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#россия
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В подмосковной деревне Мисайлово построят детсад на 350 мест
09 декабря 2024, 14:49

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, возведут в деревне Мисайлово Ленинского городского округа, проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Детский сад будет трёхэтажным, его общая площадь составит более 4,4 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрены помещения для 14 групп по 25 детей, а также спортивный и музыкальный залы, кабинет логопеда, медпункт и пищеблок. Фасады здания украсят светло-зеленые панели и трёхчастные оконные порталы с растительным орнаментом», — говорит сообщении.
На прилегающей территории будет обустроено 14 игровых площадок и две спортплощадки, также планируется провести озеленение.

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Морозы до -15: москвичам назвали самый холодный день этой недели
09 декабря 2024, 14:32

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Погода в Москве на этой неделе будет неустойчивой — сначала снегопады, к выходным трескучие морозы, а после небольшое потепление. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, самой холодной будет ночь в субботу, когда температура опустится от -10 до -15, но к воскресенью столбики термометров снова поползут вверх.
«В субботу днем будет минус 6–11 градусов, но уже в воскресенье морозы станут помягче — минус 2–7», — поделился метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».
Однако куда более серьезные морозы ожидают в Кузбассе. Как сообщает «Сiбдепо», в ночь на вторник температура в регионе опустится до -27 градусов, а местами и вовсе до -32. Вдобавок к этому ожидаются туманы, изморозь и гололедица.

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Метро в Химках: планируется ли строительство и какие будут ближайшие станции
09 декабря 2024, 14:25

Фото: istockphoto / hank5

Метрополитен является одним из ключевых элементов городской инфраструктуры, обеспечивая удобство передвижения и связывая различные районы города. В последнее время активно обсуждается возможность строительства метро в Химках, одном из крупнейших городов Московской области. «Радио 1» расскажет о перспективах развития метро в Химках, его преимуществах и возможных проблемах, которые связанны со строительством и эксплуатацией.

Будут ли строить метро в Химках


На 2024 год в Химках основное внимание уделяется развитию Московских центральных диаметров (МЦД), а не строительству метро. так, в 2025 году в Химках запланировано строительство новой станции МЦД-3 рядом с ТРЦ «Мега» и жилыми комплексами «Солнечная система» и «Две столицы». По словам главы Химок Дмитрия Волошина, эти ЖК являются одними из крупнейших в районе — в них проживает более 18 тысяч человек.

Почему необходимо строительство метро в Химках


Строительство метро в Химках имеет ряд преимуществ и является важным шагом для развития инфраструктуры города и улучшения качества жизни его жителей. Вот некоторые из причин:

  1. Улучшение транспортной доступности. Метро позволит жителям быстро и удобно перемещаться между отдалёнными районами Химок и Москвой, сокращая время в пути и снижая нагрузку на автомобильные дороги;
  2. Создание рабочих мест. Строительство и эксплуатация метро создадут новые рабочие места, что положительно скажется на экономике региона;
  3. Повышение качества жизни. Метро обеспечит быстрый и комфортный доступ к медицинским учреждениям, образовательным центрам и другим важным объектам инфраструктуры, что улучшит качество жизни населения;
  4. Экологическая устойчивость. Метро будет способствовать снижению выбросов вредных веществ в атмосферу, так как общественный транспорт является более экологичным видом передвижения по сравнению с автомобилями.

Когда построят метро в Химках


В сентябре 2025 года планируется открытие транспортно-пересадочного узла «Химки».

В рамках проекта МЦД-3 ведётся строительство трёх высоких пассажирских платформ и конкорса. Предварительная дата открытия ТПУ «Химки» — сентябрь 2025 года.

План схемы метро в Химках


Строительство метрополитена в Химках — важный этап в развитии транспортной инфраструктуры Московской области. Этот проект предполагает расширение московской подземки в направлении пригорода, что обеспечит улучшение транспортной доступности и разгрузку автомобильных дорог.

Химки, расположенные на севере Москвы, уже давно являются важным транспортным узлом, и с ростом численности населения потребность в развитии общественного транспорта становится всё более актуальной. Включение города в сеть московского метрополитена улучшит связь с центральной частью столицы и другими районами Подмосковья.

Ожидается, что метрополитен будет включать несколько станций, как в центральных, так и в новых жилых районах города. Этот шаг позволит значительно снизить нагрузку на автомобильные дороги, сократить время в пути и улучшить экологическую ситуацию в регионе.

Точные сроки начала строительства и ввода в эксплуатацию первой линии метрополитена в Химках пока не определены. Тем не менее, согласно предварительным оценкам, первый участок может быть готов в течение ближайших 5–10 лет.
Схема МЦД-3 (фото: mcd.mosmetro.ru)

Ближайшие станции метро от Химок


Ближайшие станции метро от Химок находятся на южной границе города и принадлежат к Таганско-Краснопресненской линии московского метро:

  1. Станция «Химки» (находится в самой городской черте Химок);
  2. Станция метро «Речной вокзал» — это одна из ближайших станций метро в Москве, которая расположена в районе, близком к Химкам, на Таганско-Краснопресненской линии.
Для более точных и удобных маршрутов можно воспользоваться автобусами и маршрутками, которые связывают Химки с ближайшими станциями метро.

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#химки
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Нашедшему главную новогоднюю ёлку вручили машину
09 декабря 2024, 14:20

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Старшему лесничему Дровинского участкового лесничества Игорю Левочкину, который нашёл главную новогоднюю ёлку в Подмосковье, подарили новый автомобиль.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова директора Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес», лесничего Махача Ширинова, в этом году будут вручать машину Niva Chevrolet.
«Она будет исключительно рабочая, в целях осуществления своих функциональных обязанностей», — сказал Ширинов.
По его словам, ёлку нашли ещё в июне.

Отбор главной новогодней зелёной красавицы проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объём хвои, состояние лап, внешний вид.

Ель нашли в Можайском городском округе, вблизи деревни Знаменка. Её возраст — 90 лет, высота — 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, а размах веток — 8 метров.

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#новый год
#мособллес
#ёлка
#московская область
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123 жителя Московской области носят звание Героя России
09 декабря 2024, 14:07

Фото: Министерство социального развития Московской области

Звание Героя Российской Федерации является высшей государственной наградой, которая присуждается за исключительные заслуги перед Родиной и народом, включая совершение подвигов, проявляющих выдающуюся храбрость и самоотверженность, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«В Подмосковье 123 жителя носят почетное высокое звание Героя России, из них 8 героев — участники специальной военной операции. Они охвачены федеральными и региональными льготами. Самой популярной мерой, которая предоставляется за счет региона, является ежемесячная выплата 18 тысяч рублей», — рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья.
Кроме того, Герои России имеют право на широкий спектр государственных льгот и социальной поддержки: скидки на транспортные расходы, льготы при оплате коммунальных услуг, компенсацию стоимости 100 литров топлива, а также улучшенные условия медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения.

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#история
#герои
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Психолог оценила предложение священника отдавать детей в детдома вместо аборта
Психолог Голубева: передача ребенка в детдом или аборт станут травмой для матери
09 декабря 2024, 14:07

Фото: iStock/NataliaDeriabina

И передача новорожденного в детдом, и аборт станут глубокой психологической травмой для матери. Об этом заявила психолог Майя Голубева, комментируя предложение священника Николая Савченко выбирать сдачу ребенка в детский дом вместо аборта для повышения рождаемости. По ее словам, основное решение проблемы в данном случае — ее недопущение посредством контрацепции.
«Аборт или передача малыша в детский дом — это выбор каждой женщины. При этом аборт — это глубокая травма для каждой женщины, которая принимает такое решение. Травму необходимо прорабатывать, а не игнорировать. Но и отдать своего ребенка в детский дом — это тоже травма для матери с точки зрения психологического аспекта. Жить с осознанием того, что твой ребенок брошен — тяжело. Вина будет преследовать многие годы», — пояснила специалист в беседе с RuNews24.ru.
Психолог добавила, что также важно посмотреть на ситуацию с другой стороны. Ребенок, которого отдали в детский дом, отметила она, в будущем может обрести настоящую семью, познать родительскую любовь и заботу.

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На архитектурном фестивале выберут лучшие проекты Подмосковья
09 декабря 2024, 13:43

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Итоги архитектурного конкурса «Лучший проект Подмосковья» подведут в рамках одноименного фестиваля в пятницу, 13 декабря, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительства Московской области.
«Мы с нетерпением ждем результатов архитектурного конкурса «Лучший проект Подмосковья» этого года. Жюри предстоит оценить около ста заявок и выбрать самые качественные и интересные архитектурные решения», — сказала главный архитектор региона Александра Кузьмина.
Она добавила, что конкурс проводится в следующих номинациях: жилая недвижимость, общественные здания и комплексы, социальная и промышленная инфраструктура.

Второй архитектурный фестиваль «Лучший проект Подмосковья» состоится площадке Центрального дома архитектора в Москве.

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#московская область
#подмосковье
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В Москве наградят победителей чемпионата «ФИДЖИАТЛОН 2.0»
09 декабря 2024, 13:14

Фото: iStock / wutwhanfoto

В Москве 16 декабря пройдёт торжественное закрытие чемпионата «ФИДЖИАТЛОН 2.0» в формате фестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе организатора мероприятия – автономной некоммерческой организации «Международный Центр развития креативных индустрий «КРЕАДЭВ».
АНО поддерживает творческие молодёжные проекты, проводит мероприятия в сфере креативных индустрий, в том числе в Московском регионе – чемпионат по созданию креативных фиджитал-продуктов «ФИДЖИАТЛОН 2.0» на стыке классических и инновационных творческих технологий.
«Чемпионат стартовал 7 октября. В нём участвовали студенты образовательных учреждений Воскресенска, Щёлкова, Лобни, Красногорска и других городов Московской области. В течение двух месяцев чемпионат объединял заказчиков креативного продукта, творческую молодёжь колледжей и вузов Москвы и Московской области, экспертов в креативных индустриях, помогавших участникам создавать работы на современных программных платформах», – говорится в сообщении.
16 декабря Центр «КРЕАДЭВ» организует торжественное закрытие чемпионата «ФИДЖИАТЛОН 2.0». В его рамках пройдут награждение заказчиками победителей; выступление спикеров; мультимедийные презентации фиджитал-продуктов, которые формируют креативную экономику.

Церемония пройдёт с 10:00 до 14:00 в АКИ.лаб по адресу: Москва, ул. Б. Никитская, д. 17, стр.2.

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