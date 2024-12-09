Среди российских регионов проведут конкурс на лучшую новогоднюю ёлку

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Конкурс праздничного благоустройства «Ёлки России» проведут в стране в наступающий новогодний сезон, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.
«Принять участие в конкурсе рекомендуется всем субъектам Российской Федерации, на территории которых проводится благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», — говорится в сообщении.Новогодние ёлки должны быть установлены до 25 декабря на территории общественных пространств, благоустроенных по федеральному проекту. Высота ёлки должна составлять не менее двух с половиной метров, а в украшениях нужно использовать предметы и мотивы местных народных художественных промыслов.
Ёлка-победительница будет выбрана по результатам народного голосования на официальной странице проекта «Формирование комфортной городской среды» в соцсети «Вконтакте».
Подробнее об условиях конкурса можно узнать по ссылке.
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