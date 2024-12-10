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Представители Подмосковья вошли в число победителей конкурса «ТопБЛОГ»

Фото: пресс-служба конкурса «ТопБЛОГ»

Фото: пресс-служба конкурса «ТопБЛОГ»

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Двое представителей Московской области — Константин Барковец и Егор Ржанов — вошли в число победителей четвертого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба конкурса.
«Блогер Егор Ржанов стал победителем в спецноминации «Наука и образование», теперь он получит возможность принять участие в еженедельном научно-познавательном альманахе «Черные дыры. Белые пятна» на федеральном телеканале. А Константин Барковец занял втрое место в спецноминации «Медиа и маркетинг», его награда составляет 150 тысяч рублей на продвижение своего блога», — говорится в сообщении.
Кроме того, представительница Подмосковья Мария Клокова получила спецприз в номинации «Медиа и маркетинг».



Всего на участие в четвёртом сезоне конкурса «ТопБЛОГ» было подано около 15 тысяч заявок из всех регионов России и из 17 других стран.

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«Это табу»: Нейропсихолог сообщила, сколько по времени детям безопасно находиться в сети
Нейропсихолог Максименко: детям до 6−7 лет нельзя быть в сети более 15 минут
10 декабря 2024, 11:05

Фото: iStock/ojos de hojalata

В современном мире дети начинают пользоваться телефонами, ноутбуками, планшетами с раннего возраста. И порой они лучше взрослых владеют всеми навыками поиска контента. Однако это часто отрицательно сказывается на учебе и восприятии мира. По словам психологов, зачастую бесполезный развлекательный контент провоцирует стресс и снижение когнитивных способностей.
Клинический психолог, нейропсихолог Людмила Максименко в беседе с «Радио 1» сообщила, что мозг является носителем ограниченного количества информации, и если вкладывать в него «грязный» и бесполезный контент, то для чего-то полезного места не останется.

«Например, ребенку, который начинает смотреть в 4−5 лет разнообразные видеоролики, не хватает времени и ресурсов усваивать полезную информацию в настоящей и дальнейшем», — сказала эксперт.

Нейропсихолог отметила, что родитель должен контролировать потребляемый ребенком контент и тщательно следить за временем, проведенным в сети.

«Нужно, чтобы ребенок прислушивался к ограничениям: есть контент 18 , надо соблюдать эти рекомендации, потому что у детей не сформирована нервная система. Я против того, чтобы дети до 6−7 лет потребляли больше, чем 10−15 минут в день цифрового контента. Это однозначное табу, потому что больше ребёнку не нужно», — подчеркнула собеседница.

По ее словам, тяжело контролировать приходящую информацию в современных реалиях, когда технологии, казалось бы, заполонили собой все пространство. Однако последствия этого бесконтрольного поглощения бесполезного контента могут привести к так называемому «разложению мозга».

«Надо следить за подрастающим поколением, самостоятельно они не могут отфильтровывать и соразмерять полученную полезную и бесполезную информацию, а это может нанести вред», — завершила разговор собеседница.

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В Домодедове проведут капитальный ремонт плотины
10 декабря 2024, 10:51

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальной отремонтировать плотину собираются в микрорайоне Востряково городского округа Домодедово, подряд на проведение работ уже выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать плотину на безымянном ручье в домодедовском микрорайоне Востряково. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 9 миллионов 542 тысячи 980 рублей 69 копеек. Заявки принимаются до 17 декабря. Работы будут финансироваться из бюджетов Московской области и округа Домодедово.

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#комитет по конкуретной политике мо
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#капремонт
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#домодедово
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Загруженность подмосковных дорог утром 10 декабря составила пять баллов
10 декабря 2024, 09:58

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 10 декабря, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при проезде по направлению к Москве на двух федеральных трассах и 17 шоссе, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом в сторону столицы отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехало около 871 тысячи машин, что на два процента меше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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В подольском ЖК «Бородино» поставили на кадастр 20-этажный жилой дом
10 декабря 2024, 09:47

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Двадцатиэтажную новостройку со 152 квартирами, построенную в жилом комплексе «Бородино» в микрорайоне Кутузово городского округа Подольск, поставили на кадастровый учёт, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Теперь владельцы квартир могут оформить право собственности на свою недвижимость, зарегистрироваться там, записать детей в школы и детсады, прикрепиться к поликлинике и осуществлять прочие юридические действия», — отметили в министерстве.
Общая площадь нового дома составляет свыше 11 тысяч квадратных метров. Вход сделан по принципу безбарьерной среды. На территории рядом с домом оборудованы спортивные и детские площадки, а также места для отдыха.

Всего в ЖК «Бородино» сейчас построено девять жилых домов, а также школа на 1,1 тыс. учеников и детский сад на 140 мест.

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#кадастр
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На строительстве школы в ЖК «Резиденция Сколково» начались кровельные работы
10 декабря 2024, 09:33

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, считанную на 750 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Резиденция Сколково» в посёлке Заречье Одинцовского городского округа, о ходе работ сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время на объекте приступили к кровельным работам. Параллельно продолжается возведение наружных и внутренних стен и перегородок. Выполнен пристенный дренаж по всему периметру здания. А в будущем году строители приступят к монтажу светопрозрачных конструкцией», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что строительство ведётся в соответствии с установленным графиком.

Согласно проекту, общая площадь школы с тремя надземными и одним подземным техническим этажом составляет свыше 12,4 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрено 46 универсальных и специализированных классов, а также помещения для продлёнки.

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#строительство
#школа
#минжилполитики мо
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#одинцово
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Около 530 тыс. жителей Московской области стали пользователями приложения «Госуслуги.Дом»
10 декабря 2024, 09:24

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

На семинаре-совещании представителей государственных жилищных инспекций, посвящённом развитию мобильного приложения «Госуслуги Дом» и ГИС ЖКХ, состоялась церемония награждения за активное продвижение приложения «Госуслуги Дом», сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Госуслуги. Дом» — это цифровая платформа для решения жилищно-коммунальных вопросов собственниками квартир в многоквартирных домах. Одно из преимуществ приложения — интеграция с порталом ГИС ЖКХ.

В 2024 году Московская область стала лидером в номинации «Привлечение пользователей», поскольку наибольшее количество граждан среди всех регионов использовало сервис для решения вопросов, связанных с управлением многоквартирными домами.
«Правосознание должно меняться в сторону прозрачности и наша задача в том числе донести людям, что любой вопрос, направленный на улучшение условий жизни дома, можно поднять и решить на ОСС в системе ГИС ЖКХ», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В 2024 году около 530 тысяч человек стали пользователями сервиса.

Наиболее востребованные функции приложения включают:

  • оплату различных жилищно-коммунальных услуг;
  • получение информации о запланированных работах и аварийных ситуациях в доме;
  • голосование по общим вопросам, касающимся дома;
  • передачу данных со всех счётчиков.
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#подмосковье
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В Подмосковье в День Героев Отечества провели около 200 мероприятий
10 декабря 2024, 09:19

Фото: пресс-служба МИСК МО

Около 200 патриотических мероприятий, приуроченных ко Дню Героев Отечества, провели в Подмосковье, памятная дата отмечается 9 декабря, сообщает пресс-служба министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«По всему Подмосковью прошло около 200 патриотических мероприятий, в которых активное участие приняли свыше 18 тысяч молодых ребят. (…) Мы не только отдаем дань памяти нашим героическим предкам, но и благодарим всех современных героев, которые сейчас сражаются в зоне СВО», — сказала глава областного министерства Екатерина Швелидзе.
Отмечается, что мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества, прошли во всех округах Московской области: возложения цветов к памятникам, патриотические концерты, спортивные турниры, кинопоказы, встречи с ветеранами и военнослужащими, сбор помощи для бойцов СВО и пр. Кроме того, в Общественной палате Московской области состоялась встреча по вопросам поддержи участников специальной военной операции и членов их семей.

Фото: пресс-служба МИСК МО

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#подмосковье
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В Москве открываются катки
Сергей Собянин: Катки открываются во всех районах Москвы
10 декабря 2024, 08:19

Фото: iStock/Igor Bostanika

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске катков во всех районах столицы. Традиционно первыми открылись катки с искусственным льдом, в то время как катки с натуральным льдом ожидают стабильной зимней погоды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Самый большой каток города уже работает на ВДНХ, расположенный между павильонами №1 и №58. В этом сезоне мэр отметил появление новых локаций, включая шоу-зону, фуд-корт и арт-объекты.

На главной площади Северного речного вокзала открылся бесплатный каток, где посетители могут не только покататься, но и принять участие в мастер-классах с фигуристами и насладиться живой музыкой.

Помимо этого, в 11 столичных парках будут работать 47 катков с искусственным и натуральным льдом. Катки уже доступны в парках «Сокольники», «Ходынское поле» и саду «Эрмитаж». В саду имени Баумана, помимо традиционных развлечений, можно будет посмотреть советские фильмы.

Недавно появилась информация о лучших катках в Подмосковье, которые стоит посетить этой зимой. Более подробную информацию вы можете найти в нашем материале.

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#мэр
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В Москве состоялась торжественная церемония вручения «‎Премии Рунета 2024»
Собянин: 15 столичных проектов стали лауреатами «‎Премии Рунета 2024»
10 декабря 2024, 08:01

Сергей Собянин (Фото: kremlin.ru)

В Третьяковской галерее в Москве прошла торжественная церемония вручения «‎Премии Рунета 2024». Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о награждении 15 столичных проектов, которые внесли значительный вклад в развитие цифровых технологий и улучшение городской инфраструктуры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Среди лауреатов премии оказались такие проекты, как мобильное приложение «Мой id», система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), инвестиционная карта Москвы, а также московский инновационный кластер и платформа «МосМедИИ». Также отмечены благотворительная акция на платформе «Миллион призов», форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», киноплатформа Москино и особая экономическая зона «Технополис Москва».

Кроме того, проект «Лето в Москве», геймифицированная экскурсия по «МетаВДНХ» с певцом Ваней Дмитриенко и AR-объекты в приложении «Узнай Москву» также были удостоены наград.

Специальную номинацию «30 лет домену.ru» получила инициатива «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета», которая включает мультимедийную выставку в павильоне «Умный город» и экспозицию на Манежной площади. Специальный диплом был вручён проекту столичного департамента транспорта — карте «Тройка», приуроченной к юбилею Рунета.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в районе Беговой на улице Правды скоро появится учебный корпус на 400 мест с учетом школьных и дошкольных. В Бескудниково строят детский сад на 350 мест.

До этого он сообщил, что в Москве принято решение об индексации на 5,5% социальных выплат с 1 января 2025 года. Минимальная пенсия в столице в следующем году составит 25 850 рублей.

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