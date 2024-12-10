Представители Подмосковья вошли в число победителей конкурса «ТопБЛОГ»

Фото: пресс-служба конкурса «ТопБЛОГ»
Двое представителей Московской области — Константин Барковец и Егор Ржанов — вошли в число победителей четвертого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба конкурса.
«Блогер Егор Ржанов стал победителем в спецноминации «Наука и образование», теперь он получит возможность принять участие в еженедельном научно-познавательном альманахе «Черные дыры. Белые пятна» на федеральном телеканале. А Константин Барковец занял втрое место в спецноминации «Медиа и маркетинг», его награда составляет 150 тысяч рублей на продвижение своего блога», — говорится в сообщении.Кроме того, представительница Подмосковья Мария Клокова получила спецприз в номинации «Медиа и маркетинг».
Всего на участие в четвёртом сезоне конкурса «ТопБЛОГ» было подано около 15 тысяч заявок из всех регионов России и из 17 других стран.
Читайте также:
Среди российских регионов проведут конкурс на лучшую новогоднюю ёлку
На архитектурном фестивале выберут лучшие проекты Подмосковья
В Подмосковье назвали победителей конкурса детских рисунков к Году семьи
Лев Каштанов