Психиатр рассказал, как распознать у себя шизофрению

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Шизофрения представляет собой серьезное психическое расстройство, часто сопровождаемое выраженными признаками психоза, потерей ориентации во времени, пространстве и личности. Однако на начальных этапах его трудно распознать, заявил психиатр Виктор Рудов в интервью Общественной Службе Новостей.
Он отметил, что первым сигналом может быть частая смена настроения, осознание собственного странного поведения, о чем замечают окружающие и говорят вам.
По словам психиатра, важно понимать, что у пациентов с шизофренией сохраняются рассудок и интеллект, что может запутать в диагностике. С развитием болезни восприятие реальности изменяется, память ухудшается, внимание падает, появляется желание избегать общества или же наоборот — проявлять агрессию и настойчивость.
Еще одним признаком развития шизофрении являются нарушения сна. Врачи рекомендуют обращаться за помощью при подозрениях на это расстройство, поскольку отсрочка может привести к нанесению вреда себе или окружающим, подчеркнул Виктор Рудов.
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По словам психиатра, важно понимать, что у пациентов с шизофренией сохраняются рассудок и интеллект, что может запутать в диагностике. С развитием болезни восприятие реальности изменяется, память ухудшается, внимание падает, появляется желание избегать общества или же наоборот — проявлять агрессию и настойчивость.
Еще одним признаком развития шизофрении являются нарушения сна. Врачи рекомендуют обращаться за помощью при подозрениях на это расстройство, поскольку отсрочка может привести к нанесению вреда себе или окружающим, подчеркнул Виктор Рудов.
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Артем Кузьмин