Российские учёные создали ИИ для диагностики шизофрении

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
В Балтийском федеральном университете им. И. Канта разработали искусственный интеллект, который должен будет уметь диагностировать шизофрению, а также биполярное расстройство и аутизм по данным МРТ.
Отмечается, что эти заболевания отражаются на связях в мозге, и эти изменения делают видимыми данные фМРТ.
Как пишет Газета.ру, учёные уже начали отбор людей с вышеперечисленными расстройствами для обучения ИИ и исследования.
В университете рассчитывают получить результаты обучения ИИ уже к концу этого года.
Ранее исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что определенные участки мозга наиболее уязвимы к алкоголю, диабету и загрязнению воздуха, связанному с дорожным движением, что чаще всего провоцирует развитие деменции.
Читайте также:
Учёные из Оксфорда назвали факторы, наиболее способствующие развитию деменции
Учёные провели анализ и нашли связь антидепрессантов с сексуальной дисфункцией
Российские учёные нашли новый способ получения ценного металла
Как пишет Газета.ру, учёные уже начали отбор людей с вышеперечисленными расстройствами для обучения ИИ и исследования.
Ранее исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что определенные участки мозга наиболее уязвимы к алкоголю, диабету и загрязнению воздуха, связанному с дорожным движением, что чаще всего провоцирует развитие деменции.
Читайте также:
Учёные из Оксфорда назвали факторы, наиболее способствующие развитию деменции
Учёные провели анализ и нашли связь антидепрессантов с сексуальной дисфункцией
Российские учёные нашли новый способ получения ценного металла
Мелисса Тимофеева