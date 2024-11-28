«Двойные стандарты»: Олег Газманов и Shaman объяснили, какие песни теперь будут петь дети в школах

Shaman, Ольга Казакова, Сергей Колунов, Олег Газманов (Фото: Радио 1)
Включение в школьную программу патриотических песен
Автором инициативы о включении в школьную программу патриотических песен стал депутат Госдумы Сергей Колунов.
«15 февраля мы отправили в Минпросвещения письмо и через месяц получили ответ о том, что наше предложение поддержали», — поделился Колунов.
По его словам, сейчас в российских школах, в младших классах, проходят обучение примерно 10 миллионов детей, в которых через песни можно воспитать патриотизм. Перечень новых произведений должна будет определить профильная комиссия, добавил депутат.
Олег Газманов указал на «двойные стандарты»
Олег Газманов и Шаман обсудили, какие песни следует исполнять детям в стенах школы, и пришли к единогласному мнению — это должны быть патриотические композиции.
Газманов выразил сожаление о том, что такие песни, включая произведения фронтовых поэтов, не имеют широкой популярности на музыкальных площадках. Он считает, что причина заключается в алгоритмах, которые преднамеренно уменьшают их видимость. Кроме того, артист выразил недовольство тем, что российские СМИ (телевидение и радиостанции) не транслируют в эфирах патриотические песни, а отдают предпочтения рейтинговым композициям.
Газманов также указал на наличие двойных стандартов в патриотическом воспитании молодежи в России.
«Я чувствую, что у нас существуют двойные стандарты. Мы говорим о том, что дети должны слушать определенную музыку. Но если они используют смартфоны, то сталкиваются с множеством других песен, которые становятся хитами в этой среде, а в телевизионном пространстве звучат совершенно иные композиции», — отметил музыкант.
Кроме того, Газманов обратил внимание на то, что российские сервисы должны составлять конкуренцию западным аналогам. По его мнению, пользователи продолжают пользоваться платформами, обходя рычаги блокировки с использованием VPN-сервисов.
«У меня был канал на YouTube, где были миллионы просмотров. Его просто заблокировали. Нам нужны аналоги платформ, где можно размещать песни», — высказался артист.
Shaman намерен проводить открытые уроки в школах
Ярослав Дронов, в свою очередь, добавил, что в школьной программе должны звучать песни разных жанров, но с обязательным акцентом на их связь с Россией.
«Песни должны напоминать детям о том, насколько прекрасна и сильна наша страна. А также — что просторы нашей родины никому не давали покоя и не дают до сих пор», — считает Ярослав Дронов.
Артист также сообщил, что намерен участвовать в открытых школьных уроках, на которых вместе с детьми будет исполнять популярные патриотические песни.
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