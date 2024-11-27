Школьник из Истры написал сочинение о спикере Госдумы Володине

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Ученик истринской школы, выполняя домашнее задание по обществознанию, написал сочинение о председатели Госдумы Вячеславе Володине. Об этом рассказали REGIONS.RU в образовательном учреждении.
«В задании рассказать об известном земляке дети обычно пишут про Гагарина, Менделеева, Чехова. Учитель не ожидал увидеть в тетради ученика портрет спикера Госдумы», – сообщает REGIONS.RU.Один из учащихся воспринял понятие «известный земляк» буквально. Он зашёл дома в интернет и выяснил, что в коттеджных поселках на территории городского округа Истра проживает немало известных современников – артистов, блогеров, бизнесменов и политиков.
Фото: REGIONS.RU
Особенно его впечатлила биография Володина. Мальчик написал о нём сочинение и даже вклеил в тетрадь распечатанное фото председателя нижней палаты парламента.
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Лора Луганская