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Школьник из Истры написал сочинение о спикере Госдумы Володине

Фото: iStock / Farknot_Architect

Фото: iStock / Farknot_Architect

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Ученик истринской школы, выполняя домашнее задание по обществознанию, написал сочинение о председатели Госдумы Вячеславе Володине. Об этом рассказали REGIONS.RU в образовательном учреждении.
«В задании рассказать об известном земляке дети обычно пишут про Гагарина, Менделеева, Чехова. Учитель не ожидал увидеть в тетради ученика портрет спикера Госдумы», – сообщает REGIONS.RU.
Один из учащихся воспринял понятие «известный земляк» буквально. Он зашёл дома в интернет и выяснил, что в коттеджных поселках на территории городского округа Истра проживает немало известных современников – артистов, блогеров, бизнесменов и политиков.



Фото: REGIONS.RU

Особенно его впечатлила биография Володина. Мальчик написал о нём сочинение и даже вклеил в тетрадь распечатанное фото председателя нижней палаты парламента.

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#образование
#истра
#подмосковье
#московская область
Новую котельную в одинцовском посёлке «Санаторий Поречье» запустят в декабре
27 ноября 2024, 16:16

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Блочно-модульную котельную монтируют в поселке «Санаторий Поречье» Одинцовского городского округа, запустить её должны уже в декабре. Ход работ проверил глава муниципалитета Андрей Иванов, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«До запуска новой блочно-модульной котельной в посёлке работает старая газовая котельная, она подаёт тепло в пятиэтажный многоквартирный дом и семь частных домовладений. Эту котельную тщательно подготовили к отопительному сезону, объект работает в штатном режиме. Сейчас контролируем финальные работы на объекте, привлекли силы «Звенигородских инженерных сетей», — сказал Андрей Иванов.

Андрей Иванов (второй справа). Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

В настоящее время в новой котельной устанавливают и подключают оборудование, затем будут проведены гидравлические испытания и пусконаладочные работы. Мощность котельной составит 1,5 МВт. Строительство ведётся по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#одинцовский городской округ
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#котельная
#строительство
#андрей иванов
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#теплоснабжение
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Школу в звенигородском микрорайоне «Восточный» введут в эксплуатацию в июне
27 ноября 2024, 16:00

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Школу на 1100 мест микрорайоне «Восточный» в Звенигороде планируют ввести в эксплуатацию в июне будущего года. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Глава проинспектировал ход строительства здания. Строительная готовность объекта превысила 50%. На стройплощадке задействованы 103 рабочих и 10 единиц техники.
«Строительная готовность объекта составляет 52%, строительство идёт в хорошем темпе. Подрядчик одновременно ведёт фасадные работы, монтирует внутренние инженерные системы и металлоконструкции, занимается отделочными работами, устройством кровли и фундаментной плиты. В соответствии с госпрограммой ввод школы в эксплуатацию должен произойти в июне 2025 года», – отметил Иванов.
На прилегающей территории продолжается благоустройство. Глава муниципалитета поручил строителям обустроить на улице удобное пространство для проведения общешкольных мероприятий.
«Открытие образовательного учреждения запланировано на 1 сентября 2025 года. Долгожданная школа сделает жизнь всего микрорайона значительно комфортнее», – уверен Иванов.
В современном четырёхэтажном здании школы разместят 64 кабинета. Блок начальной школы включает учебные классы, спортзал, помещение группы продлённого дня.

В общешкольном блоке предусмотрены учебные кабинеты, медицинский блок, актовый и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, столовая с пищеблоком. На прилегающей территории сформируют несколько функциональных зон для спорта, отдыха и учёбы.

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#одинцовский городской округ
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#подмосковье
#московская область
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Синоптик рассказал, сколько сантиметров снега будет в Москве к выходным
Синоптик Цыганков: самая холодная ночь в Москве будет с 27 на 28 ноября
27 ноября 2024, 15:54

Фото: iStock/ChamilleWhite

Последняя неделя ноября пока не пугает жителей Москвы и Подмосковья сильными морозами и метелями. Как долго будут стоять положительные градусы на термометрах и скоро ли ждать снегопада?
Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» сообщил, что в Москве и области ноябрь на два градуса выше нормы.

«Предзимняя теплая погода остается на всю неделю до выходных. Небольшой снег ожидается 28 ноября, мокрый снег — 29 ноября, тогда же будет относительно теплый атмосферный фронт. Выпадет примерно 2-3 см снега, но температура дневная будет 0, 2 градуса. Воскресенье будет без осадков», — сказал он.

По его словам, самая холодная ночь будет со среды на четверг — ожидается -2, -4 градуса, а днем 0, 2.

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Перечислены самые необычные вакансии года
Superjob: Самые необычные вакансий 2024 года — сборщик бутербродов и позолотчик
27 ноября 2024, 15:22

Фото: iStock/VASYL MYKHAILENKO

Исследование аналитиков Superjob показало, что в топ самых необычных вакансий этого года вошли менеджер распила, а также сборщик бутербродов и позолотчик.
Как передаёт RT, в топе самых необычных вакансий также оказались работник на утюг, специалист на зашив мыска у носков, выгульщик собак, виноградарь и смотритель японского сада.

А аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru раскрыли интересны вакансии Кузбасса. К ним, среди прочего, специалисты отнесли начальника отдела мотивации.

«Специалист будет разрабатывать и внедрять новые систем мотивации и стимулирования для сотрудников, рассчитывать и анализировать численность персонала и контролировать формирование штатного расписания», — приводит «Сiбдепо» пояснения аналитиков.

Также в регионе числится вакансия медицинского физика от онкологического диспансера.

Ранее опрос платформы «Дзен» и портала «Грамота.ру» показал, что 52% россиян считают грамотную речь основой рабочего и делового общения.

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Автоюрист напомнил, за что можно получить штрафы зимой на дорогах
Автоюрист Князев: зимой на дорогах можно лишиться прав или получить арест
27 ноября 2024, 15:12

Фото: iStock/Erich Fend

Последние ноябрьские дни знаменуют собой приближение зимы, а значит - заснеженных дорог. В таких условиях часто происходят ДТП или неприятные ситуации, которых можно было бы избежать.
Автоюрист Сергей Князев в беседе с «Радио 1» напомнил о том, за что можно получить штраф зимой на дороге.

«Прогрев двигателя во дворах должен быть не более 5 с заведенным двигателем, но это не будет касаться таксистов. Также штраф будет за езду на летней резине, потому что из-за этого происходят массовые ДТП. Еще запрещено передвигаться со сломанными дворниками», — сказал он.

Самое распространенное, по мнению автоэксперта, нарушение — это выезд за стоп-линию, которую можно не заметить из-за погодных условий.

«Стоп-линию очень плохо видно, поскольку она покрыта гололедом, а вот на камере все очень хорошо просматривается», — сообщил собеседник.

Он напомнил, что любой штраф можно обжаловать через госуслуги за 3-4 минуты.

Также Сергей Князев обратил внимание на случаи незаметных ДТП, когда из-за гололедицы можно задеть чужую припаркованную машину, уехать, а потом получить либо арест, либо лишение прав.

«Если такое произошло, я могу посоветовать возместить ущерб, причиненный тому человеку, чью машину вы задели. То есть это можно сделать по протоколу закона, по европротоколу. Закон не обязывает вас обязательно вызывать ГАИ и в полицию. Вы можете на месте заполнить это по европротоколу. В крайнем случае, если вы куда-то торопитесь, оставить на машине визитку с запиской, чтобы вам перезвонили для решения ситуации», — порекомендовал эксперт.

Он уточнил, что всю процедуру стоит фиксировать на камеру.

«Ну опять же правила дорожного движения предусматривают, что в случае ДТП, если вам неизвестна личность второго водителя, вы можете позвонить в дежурную часть ГИБДД, сообщить о происшедшем, и там уже вам дадут инструкции», — сообщил автоюрист.

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Глава АИДТ Ветров предложил запретить продавать детскую косметику
27 ноября 2024, 15:11

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил запретить продажу детской косметики.
По его мнению, детская косметика негативно влияет на психику ребёнка, в том числе формируя определённые стандарты красоты и провоцируя стремление к преждевременному взрослению.

«Прошу изучить эту проблему, дать своё заключение и в случае подтверждения моих доводов выступить с инициативой по изменению существующей нормативно-правовой базы с целью искоренения детской косметики с российского рынка», — приводит RT обращение Ветрова на имя уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Однако некоторые родители разрешают своим детям не просто вредные игрушки, но и позволяют откровенно пагубные для здоровья ребёнка действия. Так, жительница города Белово Кемеровской области позволила своему малолетнему сыну курить сигарету, а происходящее сняла на видео и выложила в соцсети. Пользователи Сети возмутились подобному.

«Мда, ужас, куда родители смотрят? Вырастит с проблемами в развитии и проблемами со здоровьем. Молодцы, убиваете таким образом детей!» — приводит «Сiбдепо» слова одного из комментаторов видео.

Ранее детский и семейный психолог Наталья Наумова заявила, что при высокой учебной нагрузке важно не допустить психологического выгорания у ребёнка, чего можно достичь с помощью правильного режима дня, наличия свободного времени и хобби, которое может увлечь.

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В Госдуме назвали бессовестной цену на билеты в Большой театр
Депутат Виталий Милонов заявил, что цена на билеты в Большой театр бессовестная
27 ноября 2024, 15:08

Фото: iStock/welcomeinside

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал стоимость билетов в Большой театр бессовестной. Об этом он заявил в интервью агентству «Москва».
«Это для каких-то нуворишей и коррупционеров: честный человек не может заплатить такие деньги за билеты», — цитирует агентство «Москва» Милонова.

Парламентарий также привел в пример Мариинский и Михайловский театры в Санкт-Петербурге, где билеты более доступны для россиян. По словам депутата, Минкульт должен регулировать ценообразование в своих учреждениях.

Ранее народный артист РФ, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что цены на билеты в главные театры страны не должны достигать месячному окладу россиянина. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В лесопарковой зоне Дубны по запросу жителей убрали буреломные деревья
27 ноября 2024, 14:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Масштабную уборку поваленных ветром деревьев провели в Дубне в лесопарковой зоне в районе Коммунального проезда, а также в лесу рядом с заводом «Кронштадт», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Уборка была проведена по запросу жителей округа, обеспокоенных состоянием деревьев после сильного ветра и снегопада, который на прошлой неделе принёс в столичный регион циклон. Сотрудники коммунальной службы выехали на места, оценили ситуацию и приняли необходимые меры», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Отмечается, что работа по благоустройству лесопарковых зон будет продолжена: запланированы мероприятия как по поддержанию порядка, так и по дополнительному озеленению этих участков.

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#уборка
#благоустройство
#лес
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Юрист раскрыла, кого и как будут штрафовать за выгул собак без поводка
Юрист Черепанова: новые штрафы за нарушения содержания питомцев нужны были давно
27 ноября 2024, 14:45

Фото: iStock/alexei_tm

Необходимость ввести новые штрафы за нарушение содержания домашних животных назрела уже давно. Об этом заявила юрист Анна Черепанова. По ее словам, закон об ответственном обращении с питомцами, действовавший и ранее, не предусматривал никаких санкций за нарушения, теперь же нерадивым хозяевам придется платить штрафы до 3000 рублей, должностным лицам — до 15000 рублей, а юрлицам — до 30000 рублей.
«Правила касаются, например, выгула собак без поводка и намордника на детских и спортивных площадках. Однако владелец животного будет освобожден от ответственности, если нарушение было совершено не им, а тем, кто присматривает за собакой или другим животным. Также наказание не будет применяться в случае кражи питомца у его владельца», — пояснила эксперт в беседе с RuNews24.ru.
Юрист подчеркнула, что новый закон может помочь снизить число нарушений среди хозяев домашних животных и стать действенной профилактической мерой.

Напомним, законопроект внесет коррективы в Кодекс об административных правонарушениях. За несоблюдение правил содержания домашних животных физическим лицам грозит предупреждение или штраф в размере от полутора до трех тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 15 тысяч рублей, а организациям – от 15 до 30 тысяч рублей.

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