В школе №11 Павловского Посада провели урок мужества

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Урок мужества провели для учеников школы №11 Павловского Посада ветеран специальной военной операции Вячеслав Шевяков и социальный координатор фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Мариной Каленковой, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Вячеслав Шевяков, которому в 2022 году исполнилось 72 года, отправился на СВО добровольцем. В ходе операции он был заместителя командира мотострелкового полка и принимал участие в подготовке ударного подразделения «Шторм», чья боевая задача заключалась в прорыве обороны противника», — говорится в сообщении.В рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» Вячеслав Шевяков побеседовал с ребятами о мужестве и героизме российских военных, а также об испытаниях, которые им приходится преодолевать, выполняя боевые задачи.
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