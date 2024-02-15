«Двойной размер»: Госдума изменит оплату труда, сколько россияне получат за переработку

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Комитет Госдумы поддержал проект об уточнении оплаты сверхурочной работы. В какой части будут внесены изменения и сколько теперь будут платить россиянам за переработку, читайте в материале «Радио 1».
Как в России оплачивают переработку
По действующему закону сверхурочная работа уже оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее, чем в двойном размере. Однако законодатели предлагают уточнить систему, по которой работодатель будет рассчитывать переработку. О том, какие поправки предлагается внести, в беседе с «Радио 1» сообщил юрист по трудовому праву Александр Южалин.
«В прошлом году еще начал обсуждаться этот вопрос, когда у нас Конституционный суд рассмотрел жалобы работника по вопросу оплаты сверхурочной работы. На основании постановления Конституционного суда, было принято решение внести изменения в статью 152 Трудового кодекса РФ. Сейчас статья предусматривает то, что сверхурочная работа оплачивается в размере полуторной или двойной ставки заработной платы, то есть оплачивается в полуторном или двойном размере. Однако закон сейчас не уточняет, что именно нужно умножать на полтора или два: оклад работника, часовую ставку или премии, надбавки, которые работник может за свой обычный рабочий день получать, поэтому законопроект предусматривает то, что для расчета оплаты сверхурочной работы должны учитываться не только оклад работника или его ставка за час, но и все иные выплаты, которые предусмотрены системой оплаты труда», - пояснил юрист.
Куда обратиться, если не заплатили сверхурочные
Южалин также рассказал, куда вправе обратиться работник, если ему не были оплачены сверхурочные часы.
«Если работодатель не оплачивает сверхурочные часы в предусмотренном законом порядке, конечно, в первую очередь рекомендуется решить вопрос мирным путем. То есть обратиться к работодателю, желательно в письменной форме, указать на то, что работник в определенные дни работал сверхурочно, и по результату месяца, например, сверхурочные часы оплачены не были. Таким образом, в досудебном порядке работник просит эти часы оплатить. Если работодатель отказывается оплачивать сверхурочные часы, тогда работник может обратиться в суд. Можно также обратиться с жалобой в государственную инспекцию труда, но учитывая, что на этот год продлили мораторий на проверки инспекций труда в том числе, более эффективно и быстро будет обратиться в суд», - пояснил юрист.
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