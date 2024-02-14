В России резко сократилось число пенсионеров за 2023 год

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По данным Социального фонда России к 1 января 2024 году число пенсионеров в России составило 41,075 млн человек, что меньше на 699,9 тысяч человек, чем по состоянию на начало прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные СВР.
Таким образом, годовой темп сокращения численности пенсионеров увеличился в три раза по сравнению с 2022 годом. При этом такой рост не превысил показатели 2021-го. Тогда численность пенсионеров снизилась на 970 тыс. человек, что являлось рекордов с начала 1990 года.
В материале поясняется, что речь идет о тех пенсионерах, которые состоят на учете в СФР. Однако в этот показатель не включены те, кто получают военные пенсии.
Ранее в пресс-службе министерства труда и соцзащиты отметили, что в текущем году с 1 апреля будет произведена индексация социальных пенсий в размере 7,5%. Этот процент был утверждён правительством с учётом темпа роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год.
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В материале поясняется, что речь идет о тех пенсионерах, которые состоят на учете в СФР. Однако в этот показатель не включены те, кто получают военные пенсии.
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Элина Позднякова