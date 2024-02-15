В России планируют ввести штраф за раздачу просроченных продуктов питания

Фото: Фотобанк Московской области
В Госдуме разработали законопроект, который предусматривает штрафы для фондов и благотворительных организаций за раздачу продуктов питания с истёкшим сроком годности. Об этом пишут «Известия».
Речь идёт об организациях, безвозмездно передающих продукты населению. Предлагается дополнить ст. 14.43 КоАП «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов» категориями таких организаций.
В пояснительной записке к поправкам сказано, что изменения необходимы для уменьшения рисков от распределения небезопасной продукции. Подготовленные документы направлены на рассмотрение Правительства РФ.
В настоящее время закон не предусматривает отдельного наказания для НКО и благотворительных фондов за раздачу просроченных продуктов питания.
Читайте также:
Украина запретила закупать продукты для ВСУ у компаний из списка «спонсоры войны»
Диетолог Гинзбург заявил о пользе шаурмы
Эксперты развеяли мифы о считающихся полезными завтраках
«За нарушения должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 20 тыс. рублей; предпринимателям без образования юрлица — от 20 до 30 тыс., юрлицам — от 100 до 300 тыс. рублей», — говорится в подготовленном парламентариями документе.
В настоящее время закон не предусматривает отдельного наказания для НКО и благотворительных фондов за раздачу просроченных продуктов питания.
Читайте также:
Украина запретила закупать продукты для ВСУ у компаний из списка «спонсоры войны»
Диетолог Гинзбург заявил о пользе шаурмы
Эксперты развеяли мифы о считающихся полезными завтраках
Сергей Калугин