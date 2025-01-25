Диетолог перечислила напитки, обязательные для включения в рацион

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Полезными для здоровья напитками являются зеленый чай, компот и славянский узвар. Об этом сообщила диетолог Полина Журавлева. По ее словам, для поддержания микрофлоры кишечника стоит чаще пить кефир или ряженку.
«Полезные катехины в составе чая защищают клетки от повреждений и помогают бороться с воспалениями. Но важно помнить: чай должен быть свежезаваренным, иначе он теряет свои свойства. Поэтому они и носятся с термосами, заливая в них кипяток», — поделилась эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время эксперт по питанию Юлия Макеева рассказала, какие продукты могут ускорять и замедлять метаболизм. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметила, продукты, содержащие большое количество белков, полезных жиров и сложных углеводов, делают обмен веществ быстрее, замедляют же его рафинированные углеводы и сахара.
«Белки, содержащиеся в мясе птицы, рыбе, яйцах, молочных продуктах и бобовых, требуют значительных энергетических затрат на переваривание, благодаря чему усиливается расход калорий. Этот эффект, называемый специфически-динамическим действием пищи, играет важную роль в восстановлении тканей и поддержании иммунитета, что, например, особенно важно для людей в периоде реабилитации после болезней», — пояснила эксперт.Читайте также:
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