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Диетолог перечислила напитки, обязательные для включения в рацион

Диетолог Журавлева: полезными напитками являются чай, компот, узвар и кефир
Фото: iStock/mescioglu

Фото: iStock/mescioglu

Полезными для здоровья напитками являются зеленый чай, компот и славянский узвар. Об этом сообщила диетолог Полина Журавлева. По ее словам, для поддержания микрофлоры кишечника стоит чаще пить кефир или ряженку.
«Полезные катехины в составе чая защищают клетки от повреждений и помогают бороться с воспалениями. Но важно помнить: чай должен быть свежезаваренным, иначе он теряет свои свойства. Поэтому они и носятся с термосами, заливая в них кипяток», — поделилась эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время эксперт по питанию Юлия Макеева рассказала, какие продукты могут ускорять и замедлять метаболизм. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист отметила, продукты, содержащие большое количество белков, полезных жиров и сложных углеводов, делают обмен веществ быстрее, замедляют же его рафинированные углеводы и сахара.


«Белки, содержащиеся в мясе птицы, рыбе, яйцах, молочных продуктах и бобовых, требуют значительных энергетических затрат на переваривание, благодаря чему усиливается расход калорий. Этот эффект, называемый специфически-динамическим действием пищи, играет важную роль в восстановлении тканей и поддержании иммунитета, что, например, особенно важно для людей в периоде реабилитации после болезней», — пояснила эксперт.
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Врач Леонтьева: недосып пагубно влияет на все системы организма
25 января 2025, 13:08

Фото: iStock/demaerre

Недосып пагубно влияет на все системы организма, может повысить артериальное давление, учащать сердцебиение, ослаблять иммунитет и нарушать гормональный баланс. Об этом рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, острая нехватка сна вряд ли сможет привести к летальному исходу, но она может спровоцировать развитие других заболеваний, которые могут так закончиться.
«Недооценка важности сна увеличивает риск несчастных случаев, например, на дороге или на производстве. Промните, что оптимальное количество сна для взрослого человека составляет 7-9 часов в сутки. Детям и подросткам требуется больше сна – 9-11 часов. Но эти цифры условны — все зависит от индивидуальных особенностей человека», — отметила врач.
Для борьбы с недосыпом или бессонницей Леонтьева советует ложиться и вставать в одно и то же время, спать в комфортных условиях и избегать кофеина и алкоголя перед сном.

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Фитнес-тренер перечислил безопасные препараты для спортсменов
Фитнес-тренер Литовченко: спортивными добавками нельзя заменять еду
25 января 2025, 12:56

Фото: iStock/Drazen Zigic

Для эффективного набора мышечной массы существует множество безопасных спортивных добавок, таких как медленные и быстрые протеины, гейнеры, аминокислоты, глютамин и комплекс ВСАА. Об этом заявил фитнес-тренер Сергей Литовченко, подчеркнув, что злоупотреблять ими не стоит и тем более нельзя заменять ими еду.
«В большинстве таких препаратов содержится белок, уже расщепленный на аминокислоты — он быстро усваивается. То есть человеку вместо того, чтобы съесть 20 яиц, будет достаточно порции протеина. Но следует помнить, что это в первую очередь добавки. Увлекаться и заменять ими приемы пищи ни в коем случае не стоит», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем все больше набирает популярность система упражнений под названием пилатес. Многие считают ее идеальной тренировкой для проработки и задействования определенных частей тела, от корпуса до ног и рук, сообщает Pravda.Ru.
«Множество звезд первой величины, от Джастина Бибера до Марго Робби и Дэвида Бекхэма, по слухам, являются поклонниками этой практики. Дело в том, что польза от постоянной привычки заниматься пилатесом может быть бесчисленной: от улучшения осанки и гибкости до укрепления корпуса и снижения риска травм», — отмечает издание.
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Синдром дефицита внимания: люди быстрее умирают
ВJР: СДВГ сокращает продолжительность жизни
25 января 2025, 12:16

Фото: istockphoto/shironosov

Взрослые люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) живут в среднем на 5-11 лет меньше. К такому выводу пришли учёные Королевского колледжа Великобритании.
Статью об их исследовании опубликовало издание The British Journal of Psychiatry (ВJР). От расстройства, называемого синдромом дефицита внимания и гиперактивности, страдают примерно 9% детей и 3% взрослых. Люди испытывают трудности в расстановке приоритетов, они излишне эмоциональны, им трудно сконцентрироваться.

Чтобы понять, как влияет СДВГ на здоровье, ученые оценили продолжительность жизни людей с этим расстройством. В исследовании принимали участие 30 тысяч человек, их данные сопоставили с показателями 300 тысяч добровольцев. Сравнение показало, что у мужчин с СДВГ продолжительность жизни уменьшается на срок от 4,5 до 9 лет, а у женщин от 6,5 до 11.

СДВГ чаще выявляется у детей школьного возраста, у взрослых это происходит реже. Последние могут быть очень работоспособны, но испытывают трудности с концентрацией внимания, планированием времени и частой сменой настроения. Порой им трудно успешно построить отношения с социумом.

Ученые продолжат исследования для определения конкретных причин ранней смертности у людей с СДВГ.

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#ученые
#здоровье
#данные
#человек
#отношения
#люди
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Врач-педиатр МОЦОМДа рассказала, как снизить риск хронических заболеваний
24 января 2025, 17:23

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Уменьшение вероятности развития хронических заболеваний у детей — задача, которая требует ответственного подхода. Главный врач отделения педиатрии поликлиники N3 и педиатр из Московского областного центра охраны материнства и детства рассказала, как снизить риск хронических заболеваний, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Рекомендуется включать в рацион детей больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, ведь именно они обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами. Исключение сладостей и фастфуда поможет избежать избыточного веса и связанных с ним проблем», — подчеркнул специалист.

Доктор считает, что физическая активность имеет огромное значение для укрепления здоровья. Регулярные спортивные занятия не только помогают поддерживать нормальный вес, но и улучшают общее состояние организма. Такие виды активности, как ходьба, плавание и езда на велосипеде, являются отличными способами проводить время с пользой для здоровья.

Также важно соблюдать режим сна, так как недостаток отдыха может ослабить иммунную систему и привести к различным заболеваниям. Окружающая среда тоже оказывает влияние на здоровье: следует избегать загрязнённых мест и контакта с токсичными веществами, чтобы поддерживать здоровье ребёнка на оптимальном уровне.

Кроме того, психологическое благополучие детей имеет большое значение. Стресс и негативные эмоции могут привести к хроническим заболеваниям. Родители должны создать благоприятную обстановку, в которой ребёнок сможет свободно выражать свои чувства и переживания. Регулярный контакт и активное участие в жизни ребёнка помогают вовремя обнаружить и решить возможные проблемы.

«Привычка к регулярным медицинским осмотрам играет важную роль в профилактике заболеваний. Важно не только следить за физическим состоянием ребенка, но и вовремя вакцинировать его против распространенных инфекций. Заботы о здоровье должны стать частью семейного уклада, ведь именно взрослые формируют осознанные привычки у детей», — сказала врач.

Регулярное мытьё рук, соблюдение правил личной гигиены и поддержание чистоты в доме — это основы, которые помогают предотвратить множество заболеваний. Совместная деятельность с детьми, такая как уборка или приготовление пищи, может сделать процесс обучения интересным и познавательным, что способствует формированию здоровых привычек на всю жизнь.

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#минздрав мо
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Подмосковный робот Светлана отменил и перенёс 440 тыс. записей на приём к врачу
24 января 2025, 16:09

Подмосковный робот Светлана отменил и перенёс 440 тыс. записей на приём к врачуРаботающий в Московской области робот Светлана за год помог отменить или перенести 440 тыс. записей на приём к врачу. Всего голосовой помощник на основе искусственного интеллекта обработал около 6,8 млн звонков, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Светлана обрабатывает входящие звонки по телефону 122. Она помогает вызвать врача на дом, записаться на приём или телемедицинскую консультацию для продления рецепта на льготное лекарство, а также отменить или перенести приём к специалисту. Кроме того, она выполняет исходящий обзвон – приглашает на диспансеризацию, напоминает о визите к врачу, обзванивает пациентов, к которым накануне выезжала бригада скорой помощи, с просьбой оценить её работу.
«Мы развиваем искусственный интеллект в здравоохранении. В прошлом году робот Светлана обработал почти 6,8 млн звонков и помог отменить или перенести почти 440 тыс. записей на приём к врачу. Пациенту не нужно ждать ответа оператора, так как Светлана одновременно может принимать до 600 звонков», – рассказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, записаться на приём к врачу также можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике и через чат-бот Денис в Telegram.

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#цифровизация
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Долгопрудненские врачи удалили с шеи мужчины липому весом полтора килограмма
24 января 2025, 14:23

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Долгопрудненской больницы удалили с шеи пациента опухоль массой полтора килограмма. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

В стационар обратился 74-летний мужчина с жалобами на новообразование на задней стороне шеи. Опухоль вызывала болезненные ощущения и доставляла неудобства при одевании и повороте головы.
«В ходе непростой двухчасовой операции нам удалось выделить и удалить новообразование – огромную липому, которая занимала всю заднюю поверхность шеи и распространялась вплоть до затылка и лопаток. Поскольку раневой доступ соответствовал величине новообразования, вмешательство сопровождалась кровопотерей, которая была восполнена. Вес новообразования составил около полутора килограммов», – рассказал заведующий отделением хирургии Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Как напомнили в министерстве, липома – доброкачественное новообразование подкожно-жировой клетчатки, которое может возникнуть на любом участке тела. Крупные липомы опасны перерождением злокачественные образования и должны удаляться в плановом порядке.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

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#подмосковье
#московская область
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#долгопрудный
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#пациент
#хирург
#опухоль
#операции
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В подмосковных школах паллиативного пациента прошли обучение более 500 человек
24 января 2025, 12:49

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 500 человек прошли обучение в 36 школах паллиативного пациента в Московской области в 2024 году, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«На занятиях в этих школах объясняют, как создать дома комфортные условия для паллиативного пациента. Всего в прошлом голу в 36 наших школах обучение прошли 522 человека. А с начала 2025 года — уже 50 человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.
Обучение в школах паллиативного пациента бесплатное, занятия проводят врачи, психологи специалисты смежных сфер. Предварительная запись на уроки не нужна. Узнать адреса, график и темы занятий можно на областном портале паллиативной помощи, а также на сайтах подмосковных больниц.

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#минздрав мо
#паллиативная помощь
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#медицина
#максим забелин
#московская область
#подмосковье
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Нарколог Холдин раскрыл опасность аромаингаляторов для школьников
24 января 2025, 12:35

Фото: istockphoto.com/AleksandrYu

В ароманигаляторах, которые сейчас очень популярны среди подрастающего поколения, не содержатся вещества, вызывающие привыкание, однако эта мода несёт серьёзные риски для здоровья. О том, в чём заключаются эти риски, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Модные аромаингаляторы внешне скорее напоминают вейп, поэтому они быстро завоевали детский рынок. Но дело в том, что аромаингаляторы, которые покупают школьники, могут быть не сертифицированы, так что неизвестно, какие там на самом деле содержатся масла», — сказал Виталий Холдин.
Он добавил, что особенно серьёзно угрозой аромаингалятор может стать для здоровья ребёнка-аллергика.

Нарколог также отметил, что вдыхание паров эфирных масел способна сформировать у подростков поведенческую зависимость. Привычка «дымить» может впоследствии привести и к реальной химической аддикции, например, никотиновой.

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#минздрав мо
#нарколог
#курение
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Диетолог раскрыла опасность травяных отваров, настоек и чаев
Диетолог Соломатина: травяные чаи и отвары нужно принимать по рекомендации врача
23 января 2025, 19:15

Фото: iStock/igorr1

Травяные чаи, отвары и настойки — любимые напитки многих россиян, которые якобы способствуют улучшению работы нервной системы. Однако врачи говорят, что всегда нужно помнить про тонизирующие свойства таких составов. Они могут оказывать на организм совершенно разное, порой даже неожиданное, влияние.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елены Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что травяные отвары и настойки нужно принимать только по рекомендации врачей.

«Самому себе, конечно, нельзя прописывать. Потому что у людей может быть гипертонический криз, и чай им в этом случаи не нужен. Нужна валерьянка. Такое часто бывает у пожилых. Тут очень индивидуально», — прокомментировала эксперт.

Она перечислила самые популярные виды традиционных трав в России, среди которых оказались иван-чай, ромашка, мята-мелиса, чабрец и листья смородины и вишни.

«В основном это шиповниковый чай, а еще есть специальные настойки, допустим, березовый лист, но это уже больше лечебное», — сказала диетолог.

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