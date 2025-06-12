Дворцовый мост Петербурга впервые разведут под гимн России на шоу «Поющие мосты»
Дворцовый мост в Петербурге разведут под гимн России в рамках звукового шоу «Поющие мосты», посвященного Дню России. Как пишет «Петербургский дневник», событие пройдет впервые. Программа начнется с «Гимна Великому городу» из балета Рейнгольда Глиэра «Медный всадник».
«Также гости услышат увертюру «1812» Петра Чайковского в исполнении оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова», — сказал главред издания Кирилл Смирнов.Шоу «Поющие мосты» проходит в Северной столице с 2016 года. Жители и гости города слушают музыку ленинградских и питерских композиторов в симфоническом исполнении.
За все время шоу «Поющие мосты» увидели больше 20 миллионов человек. Проект находится в топе-25 календаря туристических событий.