Мошенники придумали новый способ кражи денег у пенсионеров

12 июня 2025, 11:41

Аферисты похищают деньги у пенсионеров под видом выдачи подарков

Фото: Istock/Yta23

Телефонные мошенники придумали новый способ хищения денежных средств у пожилых людей. Представляясь органами местной власти аферисты узнают личные данные для якобы бесплатной выдачи подарков. Об этом рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.