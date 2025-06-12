Мошенники придумали новый способ кражи денег у пенсионеров
Телефонные мошенники придумали новый способ хищения денежных средств у пожилых людей. Представляясь органами местной власти аферисты узнают личные данные для якобы бесплатной выдачи подарков. Об этом рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В преддверии Дня России количество инцидентов мошенничества в отношении пенсионеров сильно увеличилось. По словам специалиста Татьяны Петровой, мошенники звонят пожилым людям представляясь чиновниками и убеждают их раскрыть все персональные данные.
Сотрудник МВД России рассказала о произошедшем случае в Химках, куда обратился пожилой человек с заявлением о мошенничестве. Установлено, что мужчине якобы позвонил представитель местной власти. Он рассказал о выдаче пенсионерам праздничных подарков, для получения которых обязательно нужно назвать номер СНИЛС. А позже потерпевшему стали поступать звонки о попытках кражи денег, убеждая передать все средства курьеру.
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