Двух фигурантов дела сенатора Савельева арестовали в марте

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Двое фигурантов дела сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева находятся под стражей с марта 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов.
По словам источника, речь идет о посредниках между Савельевым и человеком, который должен был осуществить убийство бывшего делового партнера сенатора Ионова, отбывающего срок за растрату 1,6 миллиона рублей.
Собеседник агентства добавил, что обвиняемые были задержаны и арестованы в марте этого года. Один из обвиняемых – Юрий Нефедов, другой – его родственник.
Сенатор Дмитрий Савельев обвиняется в организации подготовки к убийству. Летом 2023 года он поручил своему знакомому убить неприятного ему бизнесмена, а сотрудники полиции инсценировали убийство, что выйти на след преступников.
Басманный суд Москвы заключил Савельева под стражу до 2 октября. Подсудимый вину не признал.
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Собеседник агентства добавил, что обвиняемые были задержаны и арестованы в марте этого года. Один из обвиняемых – Юрий Нефедов, другой – его родственник.
Сенатор Дмитрий Савельев обвиняется в организации подготовки к убийству. Летом 2023 года он поручил своему знакомому убить неприятного ему бизнесмена, а сотрудники полиции инсценировали убийство, что выйти на след преступников.
Басманный суд Москвы заключил Савельева под стражу до 2 октября. Подсудимый вину не признал.
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Савельев отказался от признания вины по делу о подготовке убийства
Александр Климов