Савельев отказался от признания вины по делу о подготовке убийства

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Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев не признал себя виновным по делу о подготовке убийства, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Татьяну Лупандину.
«Вину наш подзащитный не признает», – заявила юрист.
Сенатору предъявлено обвинение по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту 3 части 2 статьи 105 (организация приготовления к убийству) Уголовного кодекса РФ: Летом 2023 года Савельев поручил своим знакомым убить неприятного ему бизнесмена, но сотрудники правоохранительных органов узнали об этом и инсценировали убийство.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал сенатора Дмитрия Савельева. Он останется под стражей до 2 октября.
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