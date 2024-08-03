Фигурант дела полковника Пешкова начать сотрудничество со следствием и получил послабление

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Второй фигурант уголовного дела, возбужденного в отношении полковника Дмитрия Пешкова по обвинению в хищениях при поставках продовольствия участника специальной военной операции (СВО), освобожден из-под стражи в связи с сотрудничеством со следствием. Об этом агентству ТАСС сообщили сотрудники правоохранительных органов.
Имя фигуранта дела не разглашается.
Вечером 2 августа стало известно, что полковник Пешков, бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу, арестован по обвинению в растрате.
Пешков не признал себя виновным.
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«Он помещен под домашний арест, срок которого ему также был продлен накануне до 7 октября», – рассказал собеседник агентства.
Вечером 2 августа стало известно, что полковник Пешков, бывший заместитель командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу, арестован по обвинению в растрате.
Пешков не признал себя виновным.
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Александр Климов