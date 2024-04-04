Двух подростков арестовали по делу о нападении на ровесника-миллонера в Санкт-Петербурге

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Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес меру пресечения молодым обвиняемым дела о нападении на школьника, выигравшего миллион рублей на спортивных ставках. Один из трех обвиняемых вернулся домой, сообщает «Фонтанка».
Как сообщает издание, двое из обвиняемых были заключены под стражу до 30 мая, а третьему обвиняемому запретили заниматься определенной деятельностью и ограничили свободу на тот же срок.
Всем троим предъявлено обвинение в разбое в особо крупном размере. 15-летний девятиклассник и 17-летняя одиннадцатиклассница помещены в следственный изолятор. По предварительным данным, вину признал только предполагаемый соучастник, которому также 15 лет.
Ранее на 15-летнего ученика девятого класса средней школы напали поздно вечером 27 марта возле одного из домов на Васильевском острове. По его словам, люди в лыжных масках посадили его в припаркованный неподалеку автомобиль, держали под прицелом и заставили перевести один миллион пятьсот тысяч рублей со своего счета на сайте букмекерской конторы на чужой криптовалютный кошелек.
После того как школьника отпустили, перевод денег был отменен. На следующий день трое молодых людей рассказали о своей ситуации сотрудникам полиции. Один из них рассказал, что нападение подготовил 15-летний девятиклассник, который учится в той же школе, что и пострадавший.
До этого в Башкирии студентку посадили под домашний арест из-за пересылки нюдсов девятилетнему мальчику.
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Всем троим предъявлено обвинение в разбое в особо крупном размере. 15-летний девятиклассник и 17-летняя одиннадцатиклассница помещены в следственный изолятор. По предварительным данным, вину признал только предполагаемый соучастник, которому также 15 лет.
После того как школьника отпустили, перевод денег был отменен. На следующий день трое молодых людей рассказали о своей ситуации сотрудникам полиции. Один из них рассказал, что нападение подготовил 15-летний девятиклассник, который учится в той же школе, что и пострадавший.
До этого в Башкирии студентку посадили под домашний арест из-за пересылки нюдсов девятилетнему мальчику.
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Александр Климов