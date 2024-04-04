Террористическая группировка атаковала полицейские участки в Иране

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Члены иранской суннитской террористической организации «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») напали на два полицейских участка в Раске и Чабахаре в юго-восточной иранской провинции Систан и Беледжестан, сообщил заместитель губернатора Алиреза Мархамати.
«Несколько минут назад произошла террористическая атака на полицейские участки Раска и Чабахара», – цитирует замгубернатора информационное агентство IRNA.
Ситуация находится под контролем, более подробная информация будет объявлена позже, добавил он.
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Александр Климов