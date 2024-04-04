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Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин заявила, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США присутствует на Украине. Тейлор-Грин сделала это заявление в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое транслировалось в социальной сети X.
Грин признала присутствие ЦРУ на Украине и подчеркнула, что его представители управляют конфликтом между Россией и Украиной.
Ранее в Белом доме заявили о нежелании усиления роли НАТО в поддержке Украины.
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«Финансировать войну, платить за нее, продолжать ее, консультировать, иметь наше ЦРУ на местах, руководящее этой войной на Украине... это выходит за рамки дозволенного», – отметила она.
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Александр Климов