Россия призвала Запад отказаться от идеи поражения Москвы

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Западные государства должны отказываться от идеи о нанесении РФ стратегического поражения, чтобы восстановить доверие Москвы. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.
Антонов напомнил о расширении Североатлантического альянса и огромном количестве санкций, массовом выдворении дипломатов и захватах объектов дипсобственности, а также о ставке Запада на развал РФ.
Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал о необъявленной войне между США и Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Все, что сейчас происходит, — исключительный выбор Запада, который растоптал азы дипломатии, принцип неделимости безопасности и долгие годы злоупотреблял доверием РФ. Чтобы его восстановить, нашим бывшим партнерам следует отринуть иллюзии о возможности нанесения нам стратегического поражения», — заявил посол.
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Алина Юрчак