Двух жителей Подмосковья лишили права на охоту за браконьерство в разных регионах РФ

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Двух человек из Московской области лишили охотничьих билетов за незаконную охоту, нарушения были совершены в Мурманской и Астраханской областях, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.
«В Харабалинском районе Астраханской области задержали приезжего их Мытищ. При нём были обнаружены добытые куропатки, при том что сезон охоты на эту птицу в тот момент ещё не был открыт. Второго нарушителя — жителя Долгопрудного — лесники Терского района Мурманской области застали ещё без добычи, но с ружьём и патронами. При этом разрешения на охоту у мужчины не оказалось», — отмечается в сообщении.За нарушения обоих браконьеров лишили охотничьего билета на год.
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