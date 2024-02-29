В лесу у деревни Александровка обнаружили нелегальную свалку

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Несанкционированную свалку бытовых отходов обнаружила лесная охрана под сугробами у деревни Александровка Наро-Фоминского в ходе патрулирования территорий лесного фонда, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Сотрудники лесной охраны собрали обнаруженные отходы в четыре мусорных мешка и вывезли в специальные контейнеры», — отмечается в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что даже небольшая свалка повреждает почву и засоряет водоёмы, и призвали жителей убирать за собой весь мусор, особенно пакеты, бутылки, консервные банки и прочую упаковку, так как материалы, из которых она делается, могут сохраняться в естественной среде десятилетия и даже сотни лет.
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Лев Каштанов