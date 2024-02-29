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В лесу у деревни Александровка обнаружили нелегальную свалку

29 февраля 2024, 13:45
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Несанкционированную свалку бытовых отходов обнаружила лесная охрана под сугробами у деревни Александровка Наро-Фоминского в ходе патрулирования территорий лесного фонда, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

«Сотрудники лесной охраны собрали обнаруженные отходы в четыре мусорных мешка и вывезли в специальные контейнеры», — отмечается в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что даже небольшая свалка повреждает почву и засоряет водоёмы, и призвали жителей убирать за собой весь мусор, особенно пакеты, бутылки, консервные банки и прочую упаковку, так как материалы, из которых она делается, могут сохраняться в естественной среде десятилетия и даже сотни лет.

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#наро-фоминск
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В Подмосковье детям-сиротам и детям с ОВЗ будут выплачивать ещё один вид стипендии
29 февраля 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья в Московкой области начнут получать академическую стипендию при прохождении переподготовки по рабочим специальностям. Соответствующий закон приняли на заседании Мособлдумы.
Таким образом, эти категории студентов теперь будет получать две стипендии – социальную и академическую.
«Наш президент поставил конкретную задачу за ближайшие пять лет подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий. И возможность получения ещё одного вида помощи от государства в виде академической стипендии станет стимулом выбрать именно этот путь для молодых людей, которые находятся в сложной жизненной ситуации или имеют проблемы со здоровьем», – отметила председатель комитета регионального парламента по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.
Ранее в Мособлдуме подвели итоги реализации послания президента Федеральному Собранию от 21 февраля 2023 года.

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#московская область
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Путин: Россия выделит 150 млрд рублей на обновление общественного транспорта
29 февраля 2024, 13:57

Фото: сайт Кремля

Россия выделит 150 млрд рублей на обновление общественного транспорта. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
Он также отметил, что особое внимание будет уделено паркам учебных заведений.

Речь идет об автобусах, троллейбусах, трамваях. На закупку школьных автобусов правительство выделит 66 миллиардов рублей, отметил президент.
Кроме того, глава государства призвал обновить воздушный парк за счет отечественных самолетов, которые не будут уступать иностранному авиационному транспорту.

Владимир Путин также намерен развивать железнодорожные пути и прокладывать новые магистрали, в том числе в Белоруссию.

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#автобусы
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Стало известно, как изменится МРОТ к 2030 году
Путин: размер МРОТ к 2030 году увеличится до 35 тысяч рублей
29 февраля 2024, 13:36

Фото: сайт Кремля

В России к 2030 году планируется увеличение размера минимальной заработной платы до 35 тысяч рублей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию.
«С опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты по экономике мы индексируем минимальные размеры оплаты труда. Начиная с 2020 года, МРОТ вырос в 1,5 раза – с 12 тысяч до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое — до 35 тысяч», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что это также отразится и на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики.

Путин прежде отдал поручение кабинету министров и Центробанку по разработке мер, направленных на экономическое развитие страны и увеличение доходов населения. Одной из основных целей на 2024 год Владимир Путин назвал снижение уровня бедности граждан.

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Пяти округам Подмосковья передали школьные автобусы
29 февраля 2024, 13:16

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Школьные автобусы для перевозки детей из деревень и сёл в учебные заведения, расположенные на большом расстоянии от мест жительства учеников, получили пять округов Московской области, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Автобусы передали в муниципальные школы, чтобы доставлять детей из населённых пунктов, где нет своих учебных заведений или они расположены далеко. Эта работа важна для того, чтобы дети могли ездить учиться безопасно и комфортно», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
Автобусы получили школы Шатуры, Богородского округа, Красногорска, Коломны и Волоколамска.

Работа по обновлению автопарка школьных автобусов в Московской области проводится регулярно, она нацелена на обеспечение безопасности учеников.

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Путин ввел изменение в систему ЕГЭ
Путин предложил разрешить пересдачу ЕГЭ по одному из предметов
29 февраля 2024, 13:11

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин считает, что система ЕГЭ нуждается в совершенствовании, в этой связи он предложил дать возможность выпускникам по собственному выбору пересдавать экзамен по одному из предметов. Об этом он сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
«Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. На данном этапе предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении: дать выпускникам второй шанс, а именно – по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов», — заявил глава государства.

Путин уточнил, что делать это нужно будет до конца приемной кампании в ВУЗах, чтобы успеть подать документы для поступления уже с учетом пересдачи.

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#егэ
#документы
#путин
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Классным руководителям в России увеличат выплаты уже с 1 марта
Путин предложил увеличить выплаты за классное руководство с 1 марта
29 февраля 2024, 13:01

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин предложил увеличить выплаты за классное руководство с 1 марта. Об этом он сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
Таким образом, президент предложил увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство групп в техникумах до 10 тысяч рублей уже с 1 марта.

Кроме того, в России введут дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.

Глава государства прежде отдал поручение кабинету министров и Центробанку по разработке мер, направленных на экономическое развитие страны и увеличение доходов населения. Одной из основных целей на 2024 год Владимир Путин назвал снижение уровня бедности граждан.

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#владимир путин
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#выплаты
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#снижение
#поручение
#развитие
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В Дзержинском отремонтируют асфальтовое покрытие двух улиц
29 февраля 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Асфальтовое покрытие на улицах Лесная и Школьная в городском округе Дзержинский планируется отремонтировать в текущем году, подряд на выполнение этих работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет отремонтировать асфальтобетонное покрытие на улицах Школьная и Лесная (от пересечения с Томилинской улицей до проходной «Лес» Федерального центра двойных технологий «Союз»). Общая протяжённость участков под ремонт составляет 655 метров», — отмечается в сообщении.
Начальная цена лота составляет 14 миллионов 469 тысяч 321 рубль 60 копеек. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 марта.

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Путин объявил о старте с 2025 года программы капремонта детских садов
29 февраля 2024, 12:54

Фото: сайт Кремля

В ближайшие шесть лет на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно будет направлено более 1 триллиона рублей. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
Он также добавил, что со следующего года в стране начнут программу капитального ремонта детских садов. Помимо образовательных учреждений, восстановления требуют 18 тысяч зданий, отметил президент.

Глава государство также сообщил, что будет отремонтировано и восстановлено не менее 350 спортивных объектов. На эти цели правительство выделит 400 млрд рублей.

Прежде президент оценил экономическую ситуацию в стране. Он отметил, что она стабильно развивается, более того, Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Об этом глава государства сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Он также указал на то, что в сентябре 2023 года российская экономика полностью восстановилась после санкционного давления со стороны недружественных стран.

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Путин озвучил цель по снижению бедности в России
Путин: число бедных россиян снизилось до 13,5 миллионов человек, но это много
29 февраля 2024, 12:53

Фото: Сайт Кремля

Проблема бедности в России является по-прежнему острой. Бедность затрагивает порядка 9% населения. Количество бедных граждан РФ за 2023 год снизилось до 13,5 миллионов человек, но это все еще большое значение. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.

Российский лидер указал, что к 2030 год необходимо добиться снижения показателя бедности до 7%.

Путин отметил, что данный показатель среди многодетных семей достигает до 30%. К 2030 году эта цифра должна снизиться хотя бы до 12%, заявил президент.

В ходе мероприятия Путин предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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