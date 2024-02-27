Участниками акции «Покорми птиц» стали 185 тысяч жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
В подмосковной акции «Покорми птиц» приняли участие около 185 тысяч человек, которые повесили свыше 36 тысяч кормушек. О предварительных итогах очередного этапа акции, начавшегося в декабре, рассказали в пресс-службе подмосковного Минэкологии.
«Жители Одинцовского городского округа всегда были в числе первых, но такого результата – свыше 35 тысяч участников – мы не ожидали. На втором месте – Подольск, где число участников превысило 15 тысяч, на третьем – Ленинский округ. Там участвовали более 11 тысяч человек. Благодарю всех, кто помог птицам пережить холода нынешней зимы», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Он подчеркнул, что программа акции получилась разнообразной. Помимо развешивания кормушек, участники посетили мастер-классы, фестивали, флешмобах и другие мероприятия.
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Лора Луганская