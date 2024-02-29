С деревьев в лесах Павловского Посада сняли незаконную рекламу

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Антирекламные рейды провели в лесах, расположенных на территории городского Павловского Посада, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Лесная охрана Рахмановского участкового лесничества за один день рейда сняла с деревьев 17 рекламных объявлений в районе платформ Вохна и Казанское вблизи села Рахманово», — говорится в сообщении.Кроме того, восемь рекламных объявлений сняли с деревьев в Больше-Дворском участковом лесничестве — в районе садоводческого товарищества «Сосновка» у посёлка Большие Дворы.
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